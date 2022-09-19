لزوم برنامه ریزی برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یدالله وحدانی نیا صبح دوشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان جنوبی اظهار کرد: صرفاً برگزاری یک جلسه و دور هم نشستن برای پیشگیری از وقوع جرم کافی نیست بلکه باید ثمر بخشی آن را نیز مشاهده کنیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: هر آسیب اجتماعی جرم نیست بلکه گاه آسیب‌هایی چون طلاق زمینه ساز برخی جرایم است.

وحدانی نیا با اشاره به اینکه سیاست نظام کاهش جمعیت کیفری است، گفت: در این راستا زندان را تنها برای جرایم خشن و موارد مرتبط با سلب آسایش از مردم خواهیم داشت.

وی ادامه داد: در مورد پدیده طلاق هر چند همین میزان زیبنده استان نیست ولی در بین استان‌های کشور در رتبه‌های ۲۵ به بعد قرار داریم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: متأسفانه در مرکز موضوع ماده ۱۶ علی رغم این‌همه مسئول دغدغه مند هنوز مشکلاتی داریم که دادستان بیرجند این مسئله را پیگیری می‌کنند.

وحدانی نیا با اشاره به اینکه طبق برخی از اخبار در برخی نقاط خراسان جنوبی به واسطه نبود سرویس مدارس دانش آموزان از تحصیل محروم می‌شود که برای این مشکل باید برنامه‌ریزی شود.

وی یادآور شد: در خراسان جنوبی جرم سرقت‌های خرد و توهین اولویت دار است که این جرایم شایسته مردم استان ما نیست.

وحدانی نیا افزود: یکی از موضوعات تکرار سرقت بعد از تحمل دوران حبس است که این موضوع نیز باید مورد بررسی قرار گرفته و برای آن تدبیری بیندیشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی در زمینه آئین نامه پیشگیری از تصادفات گفت: این آئین نامه قرار نیست که قانون گذاری جدیدی داشته باشد بلکه می‌خواهد در این زمینه همکاری و هماهنگی بیشتری را رقم زند.

وحدانی نیا اظهار کرد: برای فرهنگ سازی در زمینه کاهش تصادفات در گذشته انیمیشن‌های بسیار خوبی داشتیم و امروز نیز باید به سمت ساخت موشن گرافی و کلیپ برویم.