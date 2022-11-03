آمریکا و انگلیس در حال انتقال عناصر تروریستی به اوکراین هستند

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از ریانووستی، «نیکلای پاتروشف»، دبیر شورای امنیت ملی روسیه اعلام کرد آمریکا و انگلیس در حال جذب و استخدام تروریست‌های بین‌المللی هستند تا با انتقال آنها به اوکراین در کنار ارتش اوکراین علیه روسیه فعالیت کنند.

پاتروشف که در نشست دبیران شورای امنیت کشورهای مشترک‌المنافع سخنرانی می‌کرد گفت: در بحبوحه عملیات نظامی ویژه (روسیه در اوکراین)، سرویس‌های ویژه آمریکا و انگلیس در حال جذب عناصر سازمان‌های تروریستی بین‌المللی هستند تا آنها را برای کمک به رژیم کی‌یف به اوکراین منتقل کنند.

بنا بر گزارش‌ها با آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، آمریکا و کشورهای غربی ضمن حمایت‌های نظامی و سیاسی و اعمال تحریم‌های گسترده علیه مسکو، برای مقابله با پیشروی میدانی ارتش روسیه، مزدوران و عناصر تروریستی از مناطق مختلف را روانه اوکراین کردند.

رسانه‌های غربی و مقامات دولت اوکراین آشکارا به حضور نیروها و مزدوران خارجی در کنار ارتش اوکراین اذعان می‌کنند.

روزنامه واشنگتن‌پست اوایل خرداد با انتشار گزارشی درباره فرار مزدوران خارجی از جبهه شرقی اوکراین به علت کمبود تجهیزات نظامی برای مقابله با ارتش روسیه، به حضور مزدوران خارجی از آمریکا و دیگر کشورها در کنار ارتش اوکراین اعتراف کرد.

پیش از آن نیز پایگاه خبری «واشنگتن فری‌بیکن» از اعزام عناصر و گروه‌های افراطی در آمریکای شمالی و اروپا به خاک اوکراین خبر داده بود. چند هفته پس از آغاز عملیات روسیه، «دیمیتری کولبا»، وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد درخواست مزدوران خارجی برای کمک به ارتش اوکراین به ۲۰ هزار نفر رسیده است.