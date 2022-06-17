پاتروشف: هدف غرب تبدیل کشورهای اوراسیا به مستعمره است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نیکلای پاتروشف» دبیر شورای امنیت روسیه اعلام کرد که ائتلاف نظامی ناتو اکنون به عنوان ابزار سیاست خارجی یک کشور خاص عمل می کند.

پاتروشف در این باره در جلسه سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) در ایروان پایتخت ارمنستان، گفت: از ناتو در واقع به عنوان ابزار سیاست خارجی یک کشور استفاده می شود. این مسئله ای است که بسیار تهاجمی انجام می شود و وضعیت امنیت بین المللی را که همینطوری هم متشنج است، بدتر می کند.

وی با اشاره به اینکه غرب هدف خود را تبدیل منطقه اوراسیا به فضایی متشکل از کشورهای دست نشانده و درگیر با یکدیگر می داند، گفت: ما تلاش‌های مستمر ایالات متحده و متحدانش را برای از بین بردن ائتلاف های ایجاد شده در فضای پس از شوروی مانند سازمان پیمان امنیت جمعی، کشورهای مستقل مشترک المنافع و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک تهدید می‌دانیم. تبدیل اوراسیا به فضایی شعله ور با تبدیل شدن کشورهای مخالف، مانند اوکراین، به کشورهای دست نشانده و استعمارگر، هدف بلندمدت غرب است.

دبیر شورای امنیت روسیه همچنین افزود که ناتو اروپای شرقی را به عنوان محتمل ترین صحنه عملیات نظامی تلقی می کند و رزمایش های ناتو نیز تاییدی بر این موضوع است.

وی پیشتر نیز در قبال عملیات نظامی روسیه در اوکراین اعلام کرده بود که این مسئله بدون هیچ گونه ضرب الاجلی پیگیری خواهد شد تا نتایج مدنظر مسکو حاصل شود.

این مقام روس گفته بود که غرب از اوکراین برای مهار روسیه استفاده می‌کند. و تاکید کرده بود که به نظر می‌رسد سناریوی ایده آل برای ناتو به رهبری آمریکا، ایجاد یک درگیری بی پایان باشد.

پاتروشف همچنین در قبال مسئله عضویت فنلاند و سوئد در ناتو گفته بود که روسیه مسئله گسترش زیرساخت های نظامی ناتو به فنلاند و سوئد را به عنوان تهدیدی مستقیم تلقی می کند و مجبور است به این تهدید پاسخ دهد.

وی در این باره گفته بود ناتو یک ائتلاف نظامی دفاعی نیست، بلکه یک بلوک نظامی تهاجمی و متجاوز است که ورود به آن مستلزم انتقال خودکار بخش قابل توجهی از حاکمیت کشور عضو شده به واشنگتن است.