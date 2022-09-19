احیای شوراهای فرهنگی و اجتماعی تنها راه حل مشکل کمبود منابع شهری

نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت‌های برگزاری شوراهای فرهنگی، اجتماعی، هنری ورزشی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران گفت: این شوراها با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم مدیریت شهری شکل گرفت و به مرحله اجرا درآمدند؛ اهمیت این شورا تا به این اندازه بود که در ادوار گذشته در سطوح عالی شهرداری نیز برگزار می‌گردید و بعد از آن در سطح مناطق و نواحی نیز تسری پیدا کرد.

وی ادامه داد: شوراهای فرهنگی، اجتماعی، هنری ورزشی مناطق دارای پتانسیل بسیار بالایی در مشارکت پذیری فرهیختگان و نخبگان منطقه و ایجاد تعامل و همکاری هم افزایی آنها به منظور رفع چالش‌ها و مشکلات مردم در حوزه‌های مرتبط در سطح مناطق هستند. لذا ضرورت دارد این مهم مجدداً در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد و به صورت فعالانه احیا شود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به کمبود منابع به منظور اجرای پروژه‌ها در سطح شهر تهران بیان کرد: تنها راه برون رفت از مشکل کمبود منابع ایجاد هم افزایی بین دستگاهی است که شوراهای فرهنگی، اجتماعی، هنری ورزشی مناطق از این پتانسیل نیز برخوردارند تا ظرفیت‌ها را کنار هم قرار داده و زمینه ساز بالندگی و تعالی مناطق شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: با احیا این شوراها و شکل گیری جلسات آن مصوبات مناسبی به نفع شهر ایجاد خواهد شد.