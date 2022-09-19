نتیجه بررسی پرونده فوت مهسا امینی بدون ملاحظه اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۸ شهریور) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن تشریح فلسفه راهپیمایی اربعین و توجه و اشتیاق انسان‌های پاک فطرت به وجود مقدس امام حسین (ع)، از مردم و مسئولان عراقی و ایرانی به سبب تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین قدردانی کرد و اظهار داشت: مطابق آمار رسمی در اربعین امسال، بیش از ۲۱ میلیون نفر از کشورهای مختلف در یک زمان نسبتاً کوتاه وارد کربلا شدند و میزبانی عراقی‌ها نیز از این جمعیت انبوه، واقعاً شایسته بود؛ برای تدارکات و تأمین امنیت این اجتماع معنوی باشکوه نیز زحماتی کشیده شد که جای تقدیر دارد.

رئیس قوه قضائیه همچنین به ارزش معنوی اقدام جاماندگان از زیارت اربعین نیز که به صورت خانوادگی در سراسر کشور در روز اربعین اقدام به راهپیمایی و پیاده‌روی به سمت بقاع متبرکه کردند، اشاره داشت و تعظیم شعائر را مقوله‌ای بسیار بااهمیت و پربرکت خواند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به در پیش بودن هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: نباید فراموش کنیم که در طول این ۴ دهه اخیر، مستکبران عالم، ظالمان و دشمنان جبهه حق چه تلاش‌هایی برای از پا درآوردن نظام اسلامی ما به خرج دادند و چه ایثارها و جانفشانی‌هایی از مردم ما برای حفظ این نظام و تحقق ارزش‌های الهی و انسانی صورت گرفت؛ نباید گذشت زمان سبب غفلت ما از این مقوله بسیار مهم شود و باید همواره در پاسداشت خون‌های ریخته شده برای حفظ نظام و ارزش‌های اسلامی، کوشا باشیم.

رئیس عدلیه ادامه داد: فقط نیروی انتظامی ما بیش از ۱۳ هزار شهید را در مقابله با اشرار، جریان‌های ضدانقلاب و مافیای مواد مخدر، تقدیم نظام و حفظ امنیت مردم و کشور کرده است؛ در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۵۲ نفر و در سال ۱۴۰۱ که فعلاً نیمی از آن را گذرانده‌ایم بالغ بر ۳۵ نفر از افراد و پرسنل خدوم نیروی انتظامی در راه تأمین امنیت مردم و کشور، جان خود را از دست داده‌اند و به خیل شهدای انقلاب و اسلام پیوسته‌اند.

رئیس عدلیه همچنین پیشاپیش سالروز رحلت پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) را تسلیت گفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در بخش بعدی جلسه امروز با اشاره به موضوع جان‌باختن مرحومه (مهسا) امینی، دختر ۲۲ ساله، به در دست بررسی بودن چگونگی رخ دادن این اتفاق اشاره کرد و گفت: یک همدردی بسیار فراگیر و دلسوزانه با خانواده این مرحومه در کشور ما از سوی مردم و مسئولان صورت گرفت که این امر بسیار پسندیده بود و این مقوله از روحیه نوع دوستی و از آموزه‌های دینی نشأت می‌گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر پیگیری جدی موضوع فوق‌الذکر از ناحیه قوه قضائیه، اظهار کرد: قوه قضائیه موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و موشکافانه پیگیری خواهد کرد و این موضوع در دستور کار قرار دارد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دستور خود به رئیس سازمان پزشکی قانونی در راستای بررسی موضوع جان‌باختن مرحومه (مهسا) امینی، اظهار کرد: در تماسی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم تاکید کردم که موضوع جان‌باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند؛ در این راستا اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونه‌برداری‌های لازم انجام شده و به آزمایشگاه ارسال شده است؛ باید منتظر ماند تا از طریق بررسی‌های دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.

رئیس عدلیه به بررسی جنبه‌های فنی دیگر قضیه فوق‌الذکر نیز اشاره کرد و گفت: به مراجع قضائی دستور داده‌ام که بررسی‌های همه‌جانبه پیرامون موضوع جان‌باختن مرحومه امینی از مقطع و محلی که وی را هدایت کردند، انجام گیرد و دوربین‌های عمومی و خصوصی نیز به طور دقیق بررسی شوند.

وی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به وزیر کشور برای پیگیری موضوع جان‌باختن مرحومه امینی، گفت: به دادستان تهران دستور داده‌ام که تحقیقات و بررسی‌های وزارت کشور درخصوص موضوع فوق‌الذکر را نیز مورد ملاحظه قرار دهد.

قاضی‌القضات تصریح کرد: این جزو افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که چنانچه حادثه و اتفاقی رخ دهد از کنار آن رد نمی‌شود و با دقت موضوع را رسیدگی می‌کند و تفاوتی نمی‌کند که موضوع این اتفاق مرتبط با کدام دستگاه باشد؛ کمااینکه طی هفته‌های گذشته در یکی از استان‌های کشور حکم قانونی فردی وابسته به نیروی انتظامی که محکوم به قصاص شده بود با توجه به عدم گذشت اولیای‌دم پرونده -علی‌رغم همه تلاش‌های صورت گرفته خیرین- اجرایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای این اطمینان را به خانواده مرحومه امینی داد که موضوع جان‌باختن دخترشان با دقت و سرعت و پس از حصول نتایج آزمایشگاهی پیگیری می‌شود و نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای اعلام می‌شود.

قاضی‌القضات در همین راستا بار دیگر خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های ذیربط تاکید کرد با نهایت دقت و هر چه سریع‌تر، تحقیقات و بررسی‌های جامع، کامل و همه‌جانبه‌ای را درباره موضوع جان‌باختن مرحومه امینی انجام دهند و بر اساس نتیجه تحقیقات، هر آنچه که بود، حسب قانون، اقدام خواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به دروغ‌گویی‌ها و عقده‌گشایی‌های دشمنان در قضیه اخیر پیش‌آمده، این موضعِ دشمنان را طبیعی و ناشی از عنادورزی‌های آنها با نظام و کشور دانست و در عین حال تصریح کرد: تکلیف دشمنان معلوم است اما برخی افراد نیز در قضیه پیش‌آمده اخیر غفلت کردند و بد امتحان پس دادند؛ نظام و مسئولان قوای مختلف آن، با جدیت و قدرت به موضوع ورود کرده و در حال پیگیری هستند؛ لذا جایی برای غفلت‌، اقدامات تحریک‌کننده، انتشار مطالب دروغ و انجام اقداماتی که می‌تواند جنبه مجرمانه داشته باشد، باقی نمی‌ماند.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، علی القاصی مهر رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این دادگستری در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه مهسا امینی پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، اظهار کرد: بلافاصله بعد از وقوع این اتفاق، دادگستری استان تهران موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط و پزشکی قانونی مورد رسیدگی قرار داد و به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی نیز ماموریت‌هایی را محول کرد.

وی افزود: هم اکنون دو روز از آغاز بررسی‌های میدانی این هیئت از مراجع انتظامی، درمانی، قضائی و سایر افراد مسئول ذی‌مسئول و ذی‌صلاح در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی می‌گذرد و تمامی سوابق و اسناد و مدارک در حال بررسی و جمع آوری هستند.

القاصی ادامه داد: به هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی را از زمان بدو احضار ایشان تا انتقال به مقر انتظامی و برگزاری کلاس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، با دقت بررسی کنند و گزارش بررسی‌های خود را به صورت مستند و مستدل ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه در رابطه با اتفاق رخ داده برای مرحومه امینی پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است، گفت: دادستان عمومی و انقلاب تهران دستوراتی را پیرامون ابعاد این موضوع از نظر رسیدگی‌های قضائی صادر کرده است.

القاصی با بیان اینکه دستگاه قضائی به وظیفه خود در قبال حادثه پیش‌آمده برای مرحومه امینی به فوریت ورود کرده و موضوع را با دقت مورد بررسی قرار داده است، گفت: بنای ما آن است که در این مسئله هیچگونه اغماضی صورت نگیرد و هر کسی که تخلفی مرتکب شده است، در چهارچوب موازین قانونی به آن رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی‌ها در مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به پرونده مرتبط با مفاسد مالی تعدادی از شهرداران برخی شهرها و مرتبطین آنها اشاره کرد و گفت: پرونده مرتبط با مفاسد مالی مسئولان سابق شهرداری و مرتبطین آنها در دادگاه کهریزک تشکیل شد و به لحاظ گستردگی فساد در این حوزه، این پرونده به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفت.

القاصی با بیان اینکه در پرونده مفاسد مالی مسئولان شهرداری و مرتبطین آنها برای تعداد ۴۳ نفر حکم محکومیت صادر شد، گفت: تعداد ۴ نفر از شهرداران سابق که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ مسئولیت داشتند، تعدادی از معاونین شهرسازی، عمرانی، خدمات شهری، مالی و فضای سبز و همچنین ۸ نفر از پیمانکاران این مجموعه و تعدادی از کارمندان شهرداری، به سبب اتهاماتی نظیر ارتشاء، اختلاس، تحصیل مال از طریق نامشروع و تبانی، به مجازات‌های حبس طویل المدت، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و همچنین ردّ مال و جزای نقدی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان در حق دولت محکوم شدند؛ این پرونده به طور ویژه در حال رسیدگی است و به محض قطعیت حکم، به اجرا درخواهد آمد.

بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از تثبیت و صدور سند مالکیت برای ۸ رودخانه استان تهران طی هفته گذشته در راستای جلوگیری از تخریب و تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها خبر داد.