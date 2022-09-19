توسعه هزار واحد فضای پارک خودرو در مناطق پرتراکم پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌بین گفت: با تکمیل این دو پروژه، ظرفیت لازم برای پارک نزدیک به هزار دستگاه خودرو در مناطق پرتراکم پایتخت فراهم می‌شود.

مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران با بیان اینکه کمبود قابل توجه فضای پارک خودرو، زمینه ساز بروز آسیب‌های مختلف اجتماعی و به ویژه ایجاد گره‌های ترافیکی است، خاطرنشان کرد: سازمان عمرانی مناطق در تلاش است تا ضمن حفظ کیفیت و استانداردهای لازم، پروژه‌های موجود در این حوزه را با سرعت بالا تکمیل کند. از این رو در نظر داریم با اضافه کردن ظرفیت پارک یک هزار دستگاه خودرو در قالب افتتاح دو پروژه پارکینگ امیرکبیر و پارکینگ مینابی، زمینه ساز بهبود کیفیت سطح زندگی شهروندان در مناطق ۱۴ و ۱۵ باشیم.

وی با اشاره به اینکه پارکینگ مینابی با هدف تأمین فضای پارک خودروها جهت استفاده اهالی محله اتابک، پارکینگ امام زاده ملک خاتون (س) و مجتمع امام رضا (ع) در حال احداث است، گفت: تا این لحظه عملیات اجرایی در زمینه اسکلت و نمای پروژه، دیوار چینی و تأسیسات برقی و مکانیکی به پایان رسیده است.

حق‌بین در خصوص آخرین اقدامات در حال اجرا در این پروژه به عملیات اجرای تأسیسات اطفای حریق و دیوار چینی طبقه همکف و منفی یک اشاره کرد و گفت: سیمان کاری داخل طبقات پارکینگ آغاز شده و در حال تکمیل این بخش از کار هستیم.