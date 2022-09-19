الجزایر هفته اول اکتبر میزبان گروه های فلسطینی خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سفیر فلسطین در الجزایر اعلام کرد که این کشور هفته اول اکتبر آینده میزبان نشست همه گروه‌های فلسطینی خواهد بود.

بر اساس این گزارش، «فایز ابوعیطه» با اعلام این خبر افزود: در نشست گروه‌های فلسطینی در الجزایر نمایندگانی از گروه‌های فتح، حماس و جهاد اسلامی حضور خواهند داشت.

وی همچنین تصریح کرد: فلسطین به نتایج نشست آتی اتحادیه عرب در الجزایر امید زیادی دارد و نتایج آن استثنایی خواهد بود.

این اظهارات سفیر فلسطین در حالی است که اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در خلال سفر اخیرش به مسکو گفت: الجزایر در تلاش است تا جناح‌های فلسطینی را قبل از نشست سران اتحادیه عرب در این کشور گرد هم آورد. روزنامه الاخبار لبنان نیز پیش از این اعلام کرده بود که الجزایر آماده میزبانی دور جدید گفتگوهای آشتی ملی بین جنبش‌های فتح و حماس خواهد بود.

اوایل امسال، محمود عباس و اسماعیل هنیه، رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین و جنبش حماس، در جریان مراسم شصتمین سالگرد استقلال الجزایر برای نخستین بار پس از سال‌ها با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از شش سال و با فشار رئیس‌جمهور الجزایر بین دو دولتمرد فلسطینی تکرار شد.