مرکز نوآوری مجلس باید محل استفاده از ظرفیت نخبگانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک صبح امروز (دوشنبه) از مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس شورای اسلامی بازدید و ضمن گفتگو با مدیران این مرکز، از نزدیک در جریان فعالیت‌های مرکز نوآوری مجلس قرار گرفت.

خیاطیان در جریان این بازدید با بیان اینکه نهاد قانونگذاری به شدت نیازمند شناخت کارکردهای نوآوری و بکارگیری ابزارهای نوآورانه در راستای اجرای وظایف خود است، گفت: نظارت بر اجرای قوانین مسئله مهمی است که می‌توان از طریق روش‌های نوآورانه آنها را انجام داد.

وی با بیان اینکه مرکز نوآوری قوه مقننه باید به مسائل به صورت زیر ساختی نگاه کند و چشمه‌های تولید دانش بنیان را در این حوزه دریابد، خاطرنشان کرد: این زیست‌بوم بر اساس نیاز مجلس به امر اجتناب‌ناپذیر نوآوری و خلاقیت و بکارگیری ایده‌های نخبگان در حوزه قانونگذاری به خوبی در حال توسعه است. با توجه به مدت زمان کوتاه ایجاد مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس و دستاوردهای آن، به نظر می‌رسد تاکنون هدفگذاری خوبی در این زمینه صورت گرفته است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه موضوع مسئله‌یابی همواره در کشورها مطرح بوده و هر کشور با نظامی برای حل آن مواجه است، تصریح کرد: امروز سرعت تغییرات به قدری بالا است که اگر بخواهیم با روش‌های سنتی مسائل را حل کنیم، عقب می‌مانیم. بر این اساس باید با نخبگانِ صاحب‌نظر برای دستیابی به ایده‌ها ارتباط برقرار کرد و با نوآوری و سرعت زیاد، دقیق‌ترین پاسخ را برای حل چالش‌ها و مسائل به دست آورد.

خیاطیان تصریح کرد: ابزارها و بسترهای نوآورانه در امر قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین کمک می‌کند نخبگان به مسائل کشور وصل شوند و از این رهگذر به راه‌حل و پاسخ دقیق‌تری دست یافت. بنابراین مرکز نوآوری مجلس باید به محل استفاده از ظرفیت نخبگانی در حوزه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه نوآوری در کشور نیازمند حمایت است، یادآور شد: برای آنکه ابزارهای نوآورانه و بسترهای آن در کشور توسعه یابد، ابتدا باید مسئله را به خوبی شناخت و همرسانی مؤثری میان قانونگذار و صاحبان ایده ایجاد کرد. در این میان مرکز نوآوری و خانه خلاق مجلس می‌تواند محل پرورش ایده‌ها، ارتباط صاحبان ایده با قانونگذار و ایجاد هماهنگی برای بکارگیری از ابزارهای نوآورانه در امر قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین باشد.

در ادامه این نشست نیز بابک حمیدیا، رئیس مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با تشریح فعالیت‌های این مرکز گفت: تلاش داریم بیشترین تأثیرگذاری را برای ارتباط مؤثر حوزه‌های دانش بنیان و خلاق با مجلس و بالعکس ارتباط نمایندگان با اکوسیستم نوآوری کشور ایجاد کنیم و به نوعی ذی‌نفعان قوانین را در قوانین مشارکت دهیم. هدفمان این است که در جهت مردمی‌سازی و هوشمندسازی مجلس برای کارآمدی بیشتر این نهاد قانونگذار و ناظر اجرای قانون کشور گام برداریم.

گفتنی است مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه در شهریور سال گذشته با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان خانه ملت، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.