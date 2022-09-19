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۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۸:۳۲

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد؛

عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان کذب است

عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان کذب است

سازمان تأمین‌اجتماعی شایعات مربوط به عدم اعمال افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی خبر اشتباه یک خبرگزاری که در کانال تلگرامی خود مدعی شده حقوق شهریور ماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون اعمال افزایش پرداخت شده است، از بعدازظهر دوشنبه ۲۸ شهریور، برخی سایت‌های خبری و کانال‌های فعال در فضای مجازی نیز بدون راستی‌آزمایی این خبر کذب را بازنشر کردند.

قابل توجه آنکه حتی در همان کانال تلگرامی نیز بسیاری از مخاطبان با رد این ادعا، اعلام کرده‌اند حقوق شهریور ماه آنان با افزایش وعده داده شده و مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شده است.

گفتنی است پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی با اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان سایر سطوح از بیستم شهریور آغاز شده و ادامه دارد.

کد مطلب 5593430

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    نظرات

    • IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      0 1
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      الان 6 ماهه که حق بازنشستگان تامین اجتماعی خورده شده و می خوان براشون اضاف کنند پس بازنشستگان کشوری چی میشن؟
    • IR ۲۰:۰۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
      0 2
      پاسخ
      پس چرا شهرداری تهران حکمها رو نزده ؟
    • فرهاد IR ۰۳:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      2 0
      پاسخ
      20 شهریور گذشت به من بازنشسته که ندادند
    • IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
      0 0
      پاسخ
      افزایش مربوط به شهریور اعمال شده است ولی نه از 25 درصد سال قبل و نه از متناسب سازی که مجلس برای آن بودجه 90 هزار میلیاردی تعیین کرده بود و نه معوقات پنج ماه گذشته حالا که روابط عمومی سازمان و خبرگزاری مهر سریع جواب می دهند خواسته های اصلی را هم در نظر بگیرند

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