عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان کذب است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی خبر اشتباه یک خبرگزاری که در کانال تلگرامی خود مدعی شده حقوق شهریور ماه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون اعمال افزایش پرداخت شده است، از بعدازظهر دوشنبه ۲۸ شهریور، برخی سایت‌های خبری و کانال‌های فعال در فضای مجازی نیز بدون راستی‌آزمایی این خبر کذب را بازنشر کردند.

قابل توجه آنکه حتی در همان کانال تلگرامی نیز بسیاری از مخاطبان با رد این ادعا، اعلام کرده‌اند حقوق شهریور ماه آنان با افزایش وعده داده شده و مطابق مصوبه شورای عالی کار پرداخت شده است.

گفتنی است پرداخت حقوق شهریور ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی با اعمال افزایش موضوع مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان سایر سطوح از بیستم شهریور آغاز شده و ادامه دارد.