پسته در گرداب سیل و سرما غرق شد/ کاهش ۹۰ درصدی تولید در سیرجان

خبرگزاری مهر - گروه استانها: استان کرمان ۹۰ درصد پسته کشور را تولید میکند و به قطب تولید این محصول در جهان شهرت یافته است اما اگر به ۵ سال اخیر نگاهی کنید هر سال کشاورزان استان کرمان به دلیل تغییرات اقلیمی با مشکلات عجیبی مواجه میشوند، ۵ سال قبل بود که اوج این مشکلات آغاز شد و تولید پسته کرمان ۹۵ درصد کاهش یافت و صادرات پسته در این سال با ضربه شدید مواجه شد.
مدیریت بازار پسته و صادرات محصول باقیمانده سالهای قبل موجب شد همه بازار بین الملل از دست کرمانیها خارج نشود اما این رویه در هر سال به نوعی تکرار شد و طی سال جاری نیز پس از سرمازدگیهای فروردین ماه و خشکسالیهای عجیب در تابستان ماه گذشته سیلاب بخش قابل توجهی از محصول را زیر گل و لای برد و نکته قابل توجه اینکه تا کنون هیچ اقدام مثبتی نیز برای بازیابی این باغها نشده و صدها هکتار باغ پسته در حاشیه شهر رفسنجان، دشت بین رفسنجان و کبوتر خان و دشت بین رفسنجان و انار و حتی سیرجان زیر گل و لای رفته است.
پسته کاران سیرجانی نیاز به حمایت دارند
عدم حمایت از کشاورزان در حالی روی داده است که همین مشکلات را میتوان در شهرستانهای دیگر به خصوص رفسنجان و زرند نیز مشاهده کرد، در این میان سیرجان یکی از قطبهای اصلی تولید پسته استان محسوب میشود که در این شهرستان در کنار سیلاب، سرمازدگی ضربهای کاری به کشاورزان زده است.
باغهای پسته سیرجان در واقع فروردین ماه سال جاری و در پی افت شدید دما خسارت دید و سرشاخههای درختان خشکید.
کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته در سال جاری در این شهرستان در حالی روی داده است که هم کانون و در فصل برداشت پسته در استان کرمان کمتر کشاورزی پیدا میشود که بیشتر از ۱۰ درصد ظرفیت باغ محصول برداشت کرده باشد
کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته در سال جاری در این شهرستان در حالی روی داده است که هم کانون و در فصل برداشت پسته در استان کرمان کمتر کشاورزی پیدا میشود که بیشتر از ۱۰ درصد ظرفیت باغ محصول برداشت کرده باشد.
رئیس جهاد کشاورزی سیرجان در گفتگو با مهر در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری اکثر پسته کاران سیرجان با مشکل مواجه شدهاند و بخش زیادی از محصول به دلیل تغییرات اقلیمی به ویژه سرمازدگی ابتدای سال از بین رفته است.
اکبر محمود آبادی از کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته طی سال جاری در کرمان خبر داد و افزود: مجموع خسارتها حدود ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و این در حالیست که اکثر کشاورزان نیز باغها را بیمه نکردهاند.
از مجموع باغهای سیرجان ۲۵۰۰ تن محصول برداشت شد
وی عنوان کرد: در شرایط فعلی ۲ هزار و ۵۰۰ تن محصول در شهرستان برداشت میشود که بسیار کمتر از حد استاندارد است.
وی بیان کرد: میانگین برداشت پسته در سیرجان ۲۵ هزار تن است که این کاهش تولید در کنار ضربهای که به اقتصاد کشاورزی وارد کرده است موجب شده بخشی از اشتغال فصلی شهرستان نیز با چالش جدی مواجه شود.
کشاورزان توان آماده سازی باغها برای کشت سال بعد را هم ندارند
وی خواستار حمایت از کشاورزان شد و افزود: هم اکنون کشاورزان توان آماده سازی باغهای پسته را برای کشت سال بعد هم ندارند.
حسین شریفی یکی کشاورزان شهرستان سیرجان نیز گفت: سرمای ابتدای سال جاری نه تنها پسته بلکه در برخی موارد تا ۱۰۰ درصد سایر محصولات باغهای شهرستان را از بین برد و در سال جاری کشاورزان برای تأمین معیشت با مشکل جدی مواجه شدند به خصوص در روستاها مردم برای تأمین نیازهای اولیه زندگی هم با مشکل مواجه شدهاند.
وی عنوان کرد: هم اکنون باغهای شهرستان اکثراً خشک شدهاند و امیدواریم در سال آینده بتوانیم باغها را احیا کنیم، به ویژه باغهای پسته حتی برگ هم ندارند.
هم اکنون باغهای شهرستان اکثراً خشک شدهاند و امیدواریم در سال آینده بتوانیم باغها را احیا کنیم، به ویژه باغهای پسته حتی برگ هم ندارند
وی گفت: اکثر مردم نیز بیمه کشاورزی نداشتند چون رویه پرداخت خسارتها به گونهای بوده که هر سال فقط باید یک حق بیمه پرداخت میکردیم و اگر خسارتی نیز وارد میشد یا به سختی جبران خسارت میشد یا آنقدر اندک بود که جبران خسارت نمیکرد.
وی از مسئولان خواست برای حمایت از مردم چاره اندیشی کنند زیرا عملاً سیرجان با محصول پسته سال جاری بازار پسته را از دست میدهد.
وی گفت: در شهرستانهای دیگر نیز وضعیت بهتر نیست بطوریکه فقط در رفسنجان بخش زیادی از باغها همچنان در گل و لای سیل قرار دارند.
کشاورزان با مشکلات زیادی مواجه شدهاند
محمد شول دیگر کشاورز سیرجانی است که میگوید: بعد از سرمازدگی باقیمانده محصول نیز در سیلاب و بارندگی اخیر از بین رفت و با توجه به حجم خسارتها بسیاری از کشاورزان به خصوص خرده مالکان توان بازیابی باغها را هم ندارند.
وی با اشاره به افزایش قیمت نهادههای تولید گفت: آنقدر قیمتهای نهادههای تولید، افزایش یافته که کشاورز توان تأمین نهادهها را هم ندارد.
وی بیشترین مشکل را در بخش خرده مالکی دانست و گفت: برخلاف تصورها اما اکثر این کشاورزان درآمد قابل توجه ندارند و کل هزینههای سال را از طریق فروش محصول همین باغها تأمین میکردند که در سال جاری عملاً محصولی هم ندارند.
حمایت از کشاورزان و رفع موانع تولید یکی از درخواستها و مطالبات جدی کشاورزان از مسئولان است و مردم امیدوارند با پیگیری نمایندههای مجلس و البته همکاری وزارت جهاد کشاورزی بخشی از خسارتها جبران شود تا حداقل کشاورزان بتوانند زمینها را برای کشت سال بعد آماده کنند.
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