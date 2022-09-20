ارسال ۲۰ هزار چادر فصلی و مسافرتی به خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ولیپور بعدازظهر سه شنبه در نشستی پیرامون هماهنگی و برنامهریزی خدمات هلال احمر در دهه پایانی ماه صفر در مشهد اظهار کرد، بر اساس آنچه در سازمان جمعیت هلال احمر برنامهریزی شده است، تاکنون ۲۰ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، یک فروند بالگرد در محلهای مشخص شده مستقر شدهاند، همچنین امروز برای اسکان زائران ۲۰ هزار چادر فصلی و مسافرتی به استان خراسان رضوی ارسال میشود.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین از اجرای طرح همسفران خورشید به منظور ارائه خدمات به زائران امام رضا (ع) همزمان با دهه پایانی صفر توسط جمعیت هلال احمر و به میزبانی خراسان رضوی خبر داد.
وی بیان کرد: طرح همسفران خورشید دو دهه است که توسط جمعیت هلال احمر همزمان با دهه پایانی صفر اجرا میشود، اما امسال این طرح با ابلاغ دبیر کل جمعیت هلال احمر کشور، به میزبانی خراسان رضوی و با پشتیبانی استانهای معین اجرا میگردد.
ولی پور افزود: برای اجرای طرح مزبور تاکنون برای هماهنگی و برنامهریزیهای بیشتر در خصوص خدمات دهه پایانی صفر پیش جلساتی با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، استاندار خراسان رضوی، شهرداری و فرمانداری مشهد برگزار شده است.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر گفت: در راستای اسکان و ارائه خدمات به زائران در هفت نقطه از شهر مشهد هفت نفر از مسؤولان شعب کمیته امداد و نجات و هلال احمر از استانهای معین شامل استانهای خراسان جنوبی، شمالی، تهران و البرز، قم یزد، گلستان، سمنان به همراه ۲ تیم امدادی و تعدادی چادر در این نقاط مستقر شدهاند. استفاده شود.
وی افزود: مسؤولان شعب باید از برپایی و نصب چادرها در مکانهایی که فاقد چهار شرط مهم و اصلی اعم از امنیت، سیستم سرویس بهداشتی، آب و برق باشد خودداری کنند و تنها در مکانهای دارای این شرایط چهارگانه چادرها را برای اسکان زائران بر پا کنند.
ولی پور افزود: امسال به دلیل ۲ سال فاصلهای که به خاطر شیوع ویروس کووید ۱۹ ایجاد شد با کاهش ومهار این بیماری و نیز با قرار گرفتن در فصل تابستان و تعطیلی مدارس، حضور ۶ تا ۸ میلیون جمعیت زایر را در استان خراسان رضوی پیش بینی شده است که در این راستا باید برنامه ریزیها به گونهای باشد که حداکثر ارائه خدمات بهینه به زائران پیاده و سواره صورت گیرد.
پیش بینی ظرفیت اسکان پنج هزار زائر در پارکهای شهر مشهد
در ادامه یعقوب سلیمانی، دبیر کل جمعیت هلال احمر اظهار کرد: پیش بینی ظرفیت اسکان پنج هزار زائر در پارکهای شهر مشهد شده است اما باید نصب و برپایی چادرها در این مکانها به تناسب سرویس بهداشتی، آب، برق و امنیت صورت گیرد.
دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: در دهه پایانی صفر پیش بینی میشود حدود ۶ میلیون زائر در مشهد حضور یابند و برای مدیریت درست این امر باید صدا و سیما با اطلاع رسانی درست به این امر کمک کند و همچنین در این راستا تدوین یک بسته فرهنگی نیاز است تا مبتنی بر آن ریل گذاری و حرکت شود و همکاریها صورت گیرد.
وی ادامه داد: برای ایجاد ظرفیت اسکان و ارائه خدمات به زائران، استفاده از جوانان در قرارگاه خادم الرضا (ع) در حال انجام است و در این خصوص ابلاغ شده است که مسؤولیت کار با استان خراسان رضوی باشد و تدبیر شده است که تیمهای امداد و هلال احمر در مقرهای مشخص شده حضور یابند و تا غروب امروز بخش عمدهای از چادرها در این محلها نصب و برپا شوند.
سلیمانی بیان کرد: امنیت، برق، تغذیه، سرویس بهداشتی و آب به عنوان زیرساختهای نصب چادر در زمینه اسکان زائران باید فراهم و تلاش شود بهداشت در این چادرها رعایت شود و برای رفاه حال زائران این چادرها کاملاً تمیز و مرتب باشند.
دبیر کل جمعیت هلال احمر گفت: از ۲ میلیون و ۴۰۰ خدمت پزشکی ارائه شده هلال احمر در اربعین امسال بیشترین خدمات به بیماران دارای بیماری زمینهای بوده است.
وی افزود: نقش دولت در بحث اسکان و پذیرایی زائران شاید کمتر از پنج درصد باشد و بیشترین نقش را خود مردم ایفا میکنند اما دولت نقش مهمی در تأمین امنیت زائران دارد لذا برای مشارکت مردم در بحث اسکان زائران باید فرهنگ سازی صورت گیرد.
سلیمانی اظهار کرد: با توجه به اینکه مشهد قطب مذهبی و پایتخت معنوی ایران به شمار میرود از این رو هلال احمر به عنوان مرجع ترویج خط مشی امام رضا (ع) باید تمام توان خود را در این زمینه به کار گیرد.
فعالیت ۱۰۷ پایگاه ثابت، سیار و قرارگاهی برای ارائه خدمات به زائران
رسول زارع، سرپرست معاونت امداد و نجات خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار کرد: فعالیت ۱۰۷ پایگاه ثابت، سیار و قرارگاهی برای ارائه خدمات به زائران، پوشش اسکان مورد نیاز فرمانداری مشهد در فضاهای باز و پارکهای اصلی شهر مشهد با پوشش حدود ۵۰ هزار چادر برای اسکان زائران، پشتیبانی خدمات درمانی با نیروهای اورژانس و فوریتها در محلهای اسکان زائران پس از ورود زائران از محورهای اصلی و فرعی به مشهد از دیگر اقدامات خواهد بود.
سرپرست معاونت امداد و نجات خراسان رضوی گفت: در دهه پایانی ماه صفر، هزار و ۸۰۰ نیروی امداد و نجات و هلال احمر به صورت روزانه به زائران امام رضا (ع) ارائه خدمت میکند.
وی افزود: در دهه پایانی صفر با استقرار ۶۰ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۰ دستگاه خودرو نجات، ۴۰ دستگاه خودروی امدادی، تعداد ۲ فروند بالگرد در ۶ محور اصلی و محورهای فرعی تحت پوشش معاونت امداد و نجات خراسان رضوی به زائران امام رضا (ع) ارائه خدمت خواهند میشود.
زارع بیان کرد: وظیفه این جمعیت، امداد و نجات است که در این زمینه ۱۰۰ درصد آمادگی لازم برای ارائه خدمات به زائران رضوی در دهه پایانی صفر را دارد و در صورت نیاز به آمبولانس و بالگرد میتواند این موارد را تأمین کند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
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