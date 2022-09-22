افتتاح نمایشگاه بین المللی ایران پلاست/ ابلاغ سقف قیمت بازار برق

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، ابلاغ سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق و توافق نامه ۲۰۰ میلیارد دلاری نوسازی دکل‌های حفاری ایران از مهمترین اخبار حوزه آب و انرژی در هفته گذشته بود.

افتتاح نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست صبح چهارشنبه با حضور ۶۱۰ شرکت داخلی و خارجی آغاز به کار کرد و تا دوم مهرماه ادامه دارد.

وزیر نفت در روز آغازین این نمایشگاه گفت: صادرات محصولات پتروشیمی از نظر وزنی و دلاری در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش شده است.

اوجی افزود: با تلاش دست‌اندرکاران صنعت پتروشیمی برای نخستین بار صادرات کاتالیست صنایع پتروشیمی به روسیه (شرکت سیبور) امسال انجام شده است و بر اساس قولی که مسئولان این صنعت داده‌اند تا پایان دولت در صنعت کاتالیست به خودکفایی کامل خواهیم رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی در دوره قبل از انقلاب ۱.۵ میلیون تن بود که این ظرفیت در حال حاضر با افزایش ۶۰ برابری به ۹۰ میلیون تن رسیده است.

شاهمیرزایی با اعلام اینکه هم‌اکنون ۵۰۰ گرید انواع محصول پتروشیمی و پلیمری در داخل تولید می‌شود، افزود: بازار تأمین کالا، خدمات و تجهیزات صنعت پتروشیمی سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار است و این صنعت طی ۱۰ سال آینده به ۷۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: همان‌طور که پارسال در روز صنعت پتروشیمی نیز اعلام کردیم، پایان دولت سیزدهم همه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی و حتی پالایشگاهی و گازی را در داخل کشور تولید می‌کنیم و به خودکفایی کامل می‌رسیم.

پول حاصل از صادرات فراورده به لبنان وصول شده است

همچنین وزیرنفت در حاشیه این نمایشگاه درباره صادرات فرآورده‌های نفتی به لبنان نیز گفت: ما از پارسال تاکنون صادرات به این کشور داشته‌ایم و از آن زمان تاکنون پول حاصل از این صادرات به‌طور کامل دریافت شده است.

سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ابلاغ شد

با ابلاغی از سمت وزیر نیرو سقف قیمت پیشنهادی انرژی در بازار برق ایران با ۶ ماه تأخیر اعلام شد و از ۶۴۲ ریال به‌ازای هر کیلووات‌ساعت به ۸۰۳ ریال افزایش یافت و نرخ پایه آمادگی کماکان ۱۸ تومان به ازای هر کیلووات‌ساعت ثابت ماند.

به گفته سخنگوی صنعت برق این افزایش صرفاً برای خرید برق از نیروگاه‌ها بوده و به‌هیچ‌عنوان تعرفه برق مصرفی مشترکان تغییری نخواهد کرد و مصرف‌کنندگان برق، کماکان بر اساس تعرفه‌های تعیین شده نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام خواهند کرد.

سفر وزیر نیرو به ترکیه

علی‌اکبر محرابیان" وزیر نیرو پنجشنبه در رأس هیئتی به منظور دیدار با مقامات ترکیه، تهران را به مقصد استانبول ترک می‌کند.

بر این اساس، دیدار با "فاتح دونمز" وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، "وحید کریشچی" وزیر کشاورزی و جنگل‌داری ترکیه و بازدید از برخی مراکز صنعت برق این کشور از جمله برنامه‌های مهم وزیر نیرو در این سفر یک‌روزه است.

توافق نامه ۲۰۰ میلیارد دلاری نوسازی دکل‌های حفاری ایران

محسن خجسته مهر، معاون وزیر نفت با هدف بررسی طرح‌ها و پروژه‌های صنعت نفت در استان خوزستان و توانمندی‌های شرکت ملی حفاری ایران راهی اهواز شد.

وی از امضای توافق‌نامه یک میلیارد دلاری میان شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و گفت: بر اساس مفاد این توافق‌نامه، حدود ۲۰۰ میلیون دلار به بازسازی و نوسازی دکل‌های حفاری شرکت ملی حفاری ایران اختصاص می‌یابد.

خجسته مهر اظهار کرد: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب آمادگی خواهد داشت تا سالانه حدود ۴۰ میلیون دلار به بحث بازسازی ناوگان ملی حفاری اختصاص دهد و تأمین اعتبار آن از سوی شرکت ملی نفت ایران تضمین می‌شود.

همچنین معاون وزیر نفت در سفر دیگری به سن پترزبوگ رویکردهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت شرکت ملی نفت ایران در رابطه با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعت نفت را در مجمع بین‌المللی گاز سن‌پترزبورگ (SPIGF) تبیین کرد.