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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱:۴۵

مطالعات نشان می دهد؛

قهوه میزان بقاء مردان مبتلا به سرطان پروستات را افزایش می دهد

قهوه میزان بقاء مردان مبتلا به سرطان پروستات را افزایش می دهد

برای برخی از مردانی که با سرطان پروستات دست و پنجه نرم می کنند، نوشیدن قهوه ممکن است نه تنها بهبودی سریع، بلکه بقای طولانی تری به همراه داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است، اما یک مطالعه جدید ارتباط بین ژنوتیپی که کافئین را سریع متابولیزه می‌کند و بقای طولانی‌تر از سرطان پروستات را به همراه دارد، نشان می‌دهد. آن ژنوتیپ CYP۱A۲ AA نام دارد.

تحقیقات گذشته در مورد قهوه و فواید بالقوه آن برای سلامتی، با آنتی اکسیدان هایی که ممکن است بر التهاب تأثیر بگذارند، آن را به موضوع جالبی تبدیل کرده است.

این مطالعه جدید شامل داده‌های مربوط به موارد سرطان پروستات در بیش از ۵۷۰۰ مورد از هفت مطالعه است. محققان میزان مصرف قهوه را در افراد مورد بررسی قرار دادند.

محققان دانشگاه تگزاس در هیوستون دریافتند مصرف زیاد قهوه با بقای طولانی‌تر سرطان پروستات در مردانی که دارای ژنوتیپ CYP۱A۲ AA بودند، مرتبط بود.

محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند.

کد مطلب 5595228

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    نظرات

    • پایشگر DE ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      پروستات = پیش ایستاد ، فَرایستاد پُرو = پیش ، فَرا ستات = ایستاد پروستات : غده یا غُنده ای که در جلو قرار دارد .

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