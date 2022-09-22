اجرای امینانه نیت واقفان در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه در آستانه دهه وقف در اردبیل اظهار کرد: با توسعه کارهای خیر و اجرای امینانه نیت واقفان سعی بر این است تا با جلب اعتماد مردم، به توسعه این امر کمک کرده و زمینه جلب رضایتمندی مردم را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: بدون انحراف در هزینه این فعالیت‌ها را با پایه امانتداری انجام می‌دهیم که انتظار می‌رود همچنان با قوت و قدرت ادامه یابد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل سیاست دوم را احیای بافت فرسوده تاریخی شهر و نوسازی موقوفات اعلام کرد و گفت: نمونه این وقف‌های اجرا شده آقاباجی شیشه‌گران، آقامیرزا محسن مجتهدی در اردبیل و سایر موقوفات در شهرهای دیگر است که از یک مخروبه آنها را به یک فضای فرهنگی و معنوی تبدیل کردیم.

حجت‌الاسلام ستوده از احیا و مرمت امامزاده‌ها و بقاع متبرکه در استان خبر داد و افزود: همه ۱۰۰ امامزاده و بقاع متبرکه در استان که نیاز به مرمت و بهسازی داشتند، مورد توجه قرار گرفته تا این مکان‌ها به یک فضا با کارکرد فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و دینی تبدیل شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امامزاده‌هایی که در مسیر گردشگری و حضور زائران قرار دارند نظیر سید صدرالدین، سید دانیال و… بازسازی و توسعه یافتند و در کنار آن مساجد مهم شهر نظیر سرچشمه و سقاخانه حضرت ابوالفضل (ع) نیز مرمت شدند.

حجت‌الاسلام ستوده سیاست سوم را نگاه تولیدی با همراهی پارک علم و فناوری اعلام کرد و ادامه داد: تلاش ما بر این است تا در پشت‌بام امامزاده‌ها پنل‌های خورشیدی نصب کرده و از این محل منابع درآمدی کسب کنیم.

وی به احداث زائرسرای ۹ طبقه در سرعین اشاره کرد و گفت: این پروژه در مرحله تکمیل قرار دارد و به زودی افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

احیای موقوفه بیدستان قزوین به نفع اردبیل

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل اضافه کرد: با پیگیری‌های سه سال اخیر تلاش کردیم تا موقوفه بیدستان قزوین را که در موقوفات شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود به نفع اردبیل با ۵۰ درصد منابع درآمدی بازگردانیم تا این استان از منابع این موقوفه بی‌بهره نماند.

حجت‌الاسلام ستوده از تعیین تکلیف موقوفه باتمان قلینج خبر داد و بیان کرد: بعد از ۶۵ سال دعوای اوقاف مراحل تعیین تکلیف این موقوفه در حال انجام است که امیدواریم با حکم صادر شده در اردبیل احیا شود.

وی سیاست چهارم این اداره کل را تعیین تکلیف وضعیت موقوفات اعلام کرد و گفت: در کنار راه و شهرسازی، بیشترین دعوا و اختلاف ما با اداره کل میراث فرهنگی است که تلاش می‌کنیم در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف موقوفات را انجام دهیم.

حجت‌الاسلام ستوده در ادامه سخنان خود اظهار کرد: در این زمینه موقوفه‌ای به متراژ ۱۲.۵ هکتار سال‌هاست بلاتکلیف مانده که ما به راه و شهرسازی اعلام کردیم بخشی از این اراضی را برای ساخت مسکن اختصاص داده و مابقی آن را به اوقاف تحویل دهد.

وی تصریح کرد: زمانی موقوفات با نگاه بی‌رحمانه برخی مسئولان روبه‌رو شده و تبدیل به فضای آموزشی، فضای سبز و حتی شوارع و خیابان‌ها شده که از این به بعد با همکاری شهرداری و شورای شهر سعی می‌کنیم موقوفات را به نیت واقفان احیا کنیم.

حجت‌الاسلام ستوده افزود: ۵۲ مدرسه در اردبیل موقوفه است و ۳۰ مقوله بهداشتی نیز جز موقوفات به شمار می‌رود که با مدیریت متمرکز تلاش می‌کنیم این موقوفات را در مسیر درست احیا کنیم.

وی رویکرد پنجم این اداره کل را تثبیت مالکیت اعلام کرد و ادامه داد: در سه سال اخیر برای ۹۸۳ موقوفه سند مالکیت تک برگی دریافت کردیم و تثبیت مالکیت آنها انجام شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل سیاست ششم را استفاده از ظرفیت امامزاده‌ها در راستای برنامه‌های فرهنگی و خروج از تصدیگری عنوان کرد و گفت: به شدت به رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی و کارکرد مردمی در حوزه موقوفات اعتقاد داریم و تلاش ما بر این است تا با این واگذاری‌ها تحول اقتصادی و اشتغال در استان رقم بخورد.