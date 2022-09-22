به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی با اشاره به اعتراضات غیر قانونی اخیر در قزوین اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از جوانان فریب تبلیغات و فراخوان دشمنان همیشگی جمهوری اسلامی ایران را خورده و با بی توجهی به قوانین موجود کشور شب گذشته در شهر قزوین به برهم زدن نظم و امنیت، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی و درگیری با نیروی انتظامی پرداختند.

وی افزود: در اعتراضات شب گذشته تعدادی اغتشاشگر که با آتش زدن اموال عمومی، قصد ایجاد ناامنی در جامعه را داشتند، دستگیر و با صدور قرار موقت، بازداشت و روانه زندان شدند.

این مقام قضائی استان ضمن هشدار به خانواده‌ها اعلام کرد: افرادی که در درگیری‌های شب گذشته دستگیر شدند؛ جوانانی بودند که فریب دشمنان را خورده، اما طبق قوانین جاری کشور و درخواست‌های متعدد شهروندان و کسبه، ما موظف به برخورد با مخلان امنیت جامعه هستیم.

رجبی همچنین بیان داشت: حساب مردم و جوانان از اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت جامعه جدا است، اما لازم است تا خانواده‌ها و جوانان بدانند که همراهی با اغتشاشگران و ایجاد نا امنی در جامعه تبعات جدی برای آنها خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با بیان اینکه موضوع درگذشت "مهسا امینی" با توجه به دستور رئیس جمهور و ریاست قوه قضائیه در حال بررسی بوده و قطعاً با خاطیان این امر بدون اغماض برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عده معدودی با ایجاد هرج و مرج و سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث ناامنی در جامعه شوند.