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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۰۸

دادستان قزوین:

خانواده‌ها مراقب فرزندان خود در برابر فریب دشمنان باشند

خانواده‌ها مراقب فرزندان خود در برابر فریب دشمنان باشند

قزوین - دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: حساب مردم و جوانان از اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت جامعه جدا است اما لازم است خانواده‌ها مراقب فرزندان خود در برابر فریب دشمنان باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رجبی با اشاره به اعتراضات غیر قانونی اخیر در قزوین اظهار کرد: متأسفانه تعدادی از جوانان فریب تبلیغات و فراخوان دشمنان همیشگی جمهوری اسلامی ایران را خورده و با بی توجهی به قوانین موجود کشور شب گذشته در شهر قزوین به برهم زدن نظم و امنیت، آتش زدن اموال عمومی و خصوصی و درگیری با نیروی انتظامی پرداختند.

وی افزود: در اعتراضات شب گذشته تعدادی اغتشاشگر که با آتش زدن اموال عمومی، قصد ایجاد ناامنی در جامعه را داشتند، دستگیر و با صدور قرار موقت، بازداشت و روانه زندان شدند.

این مقام قضائی استان ضمن هشدار به خانواده‌ها اعلام کرد: افرادی که در درگیری‌های شب گذشته دستگیر شدند؛ جوانانی بودند که فریب دشمنان را خورده، اما طبق قوانین جاری کشور و درخواست‌های متعدد شهروندان و کسبه، ما موظف به برخورد با مخلان امنیت جامعه هستیم.

رجبی همچنین بیان داشت: حساب مردم و جوانان از اغتشاشگران و مخلان نظم و امنیت جامعه جدا است، اما لازم است تا خانواده‌ها و جوانان بدانند که همراهی با اغتشاشگران و ایجاد نا امنی در جامعه تبعات جدی برای آنها خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان با بیان اینکه موضوع درگذشت "مهسا امینی" با توجه به دستور رئیس جمهور و ریاست قوه قضائیه در حال بررسی بوده و قطعاً با خاطیان این امر بدون اغماض برخورد خواهد شد، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد عده معدودی با ایجاد هرج و مرج و سوءاستفاده از احساسات مردم، باعث ناامنی در جامعه شوند.

کد مطلب 5595390

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