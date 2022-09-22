مطالعات بافت سنتی شهرکرد با نگاه شهر ملی نمد انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی تحقق اهداف "شهرکرد، شهر ملی نمد" بیان کرد: به‌همین منظور یک مشاور تخصصی انتخاب و شرح خدمات مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" را با وضعیت کنونی بافت سنتی این شهر تطبیق و نظرهای کارشناسی را ارائه دهد.

وی افزود: تولیدات نمد صنعتی و مصنوعات مرتبط با آن در طرح شهرک فرش چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی شده است.

منزوی تصریح کرد: برای تحقق اهداف مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" و جهانی شدن آن باید به حوزه‌های احیا، تبلیغات و آموزش توجه بیشتری شود.

وی یادآور شد: بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، مردم، هنرمندان نمدمالی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌تواند به تحقق سریع‌تر اهداف "شهرکرد، شهر ملی نمد" کمک کند.

منزوی تأکید کرد: تقویت و فعال شدن دبیرخانه "شهرکرد، شهر ملی نمد" در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.