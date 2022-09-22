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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری خواستار شد؛

مطالعات بافت سنتی شهرکرد با نگاه شهر ملی نمد انجام شود

مطالعات بافت سنتی شهرکرد با نگاه شهر ملی نمد انجام شود

شهرکرد- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مطالعات بافت سنتی شهرکرد با نگاه شهر ملی نمد در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی ظهر پنجشنبه در نشست هم‌اندیشی تحقق اهداف "شهرکرد، شهر ملی نمد" بیان کرد: به‌همین منظور یک مشاور تخصصی انتخاب و شرح خدمات مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" را با وضعیت کنونی بافت سنتی این شهر تطبیق و نظرهای کارشناسی را ارائه دهد.

وی افزود: تولیدات نمد صنعتی و مصنوعات مرتبط با آن در طرح شهرک فرش چهارمحال و بختیاری پیش‌بینی شده است.

منزوی تصریح کرد: برای تحقق اهداف مرتبط با "شهرکرد، شهر ملی نمد" و جهانی شدن آن باید به حوزه‌های احیا، تبلیغات و آموزش توجه بیشتری شود.

وی یادآور شد: بهره‌مندی از توان بخش خصوصی، مردم، هنرمندان نمدمالی و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) می‌تواند به تحقق سریع‌تر اهداف "شهرکرد، شهر ملی نمد" کمک کند.

منزوی تأکید کرد: تقویت و فعال شدن دبیرخانه "شهرکرد، شهر ملی نمد" در دستور کار مسئولان دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

کد مطلب 5595432

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