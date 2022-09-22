به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال صالحی ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس آزمون وفاداری ارتش بود.

وی با اشاره به اینکه ارتش در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی با رژیم بعثی عراق مقابله کرد و با وجود کاستی به وجود آمده با تمام قدرت در دفاع مقدس حضور پیدا کرد، ابراز داشت: ارتش در مام مقتضیات زمنی برای دفاع از کشور پای کار بوده است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش در زنجان گفت: پشتیبانی همیشگی ملت بزرگ ایران از نیروهای مسلح، موجب قوت قلب و اقتدار بوده است.

صالحی با بیان اینکه همه توطئه‌های دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی به یاری خداوند و با هوشیاری ملت ایران همواره شکست خورده است، ابراز کرد: امروز همه باید همه بصیرت خود را نسبت به توطئه های دشمنان تقویت کنند.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش در زنجان با بیان اینکه دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران اسلامی است، گفت: امروز توان و قدرت نیروهای مسلح بی‌نظیر است به طوری که قدرت‌های مسلح به آن اذعان دارند.

صالحی با بیان اینکه امروز توان و قدرت نیروهای مسلح بی‌نظیر است؛ تصریح کرد: دفاع مقدس اوج افتخارات ملت ایران اسلامی است.

فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی ارتش زنجان: افزود: چشمه اقتدار ملت ایران، از دفاع مقدس جوشیده و امروز به یک دریای خروشان تبدیل شده است.