بهره گیری از مزیت های انرژی هسته ای در کشاورزی و پزشکی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مجمع نمایندگان گیلان با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های علمی اظهار کرد: باید با استفاده پتانسیل‌های علمی تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

وی به مزیت‌های خوب استان گیلان اشاره و با بیان اینکه باید از آنها برای رفع و کاهش مشکلات در بخش‌های مختلف استفاده کرد، افزود: جلسات تخصصی و کاربردی در این زمینه با حضور مجمع نمایندگان و مسئولان ملی و استانی برگزار شده است.

عباسی با اشاره به اینکه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مزیت‌های مختلفی از جمله در بخش کشاورزی و علم پزشکی دارد، تصریح کرد: ما در هر دو بخش برای استان گیلان سرمایه گذاری می‌کنیم.

استاندار گیلان با برشمردن مزیت‌های کشاورزی استان و نقش فعالیت‌های انرژی اتمی در تقویت این بخش گفت: با توجه به اختصاص عرصه مناسب، تا ابتدای سال آینده بخش‌هایی از فعالیت‌های توسعه‌ای سازمان انرژی اتمی در رشت راه اندازی می‌شود.

عباسی ادامه داد: سازمان انرژی اتمی می‌تواند در بخش مبارزه با آفات و دفع آن به صورت بیولوژیک؛ در مسئله سم زدایی و کنترل شیرابه‌های پسماند و تبدیل آن به آب کشاورزی، کاهش بار میکروبی، پرتو دهی گاما برای محصولات صادراتی گیلان، حوزه آب و خاک و سموم مورد استفاده کشاورزان در استان خدمات ارائه کند که اقدامات دانش بنیان خوبی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی در زمینه کنترل شیرابه‌های سراوان با توجه به تکنولوژی روز دنیا می‌تواند کمک کند، افزود: علاوه بر پهنه سراوان، در سایر حوزه‌های پسماند نیز با جلسات متعددی که با حضور رئیس و معاونان سازمان انرژی اتمی برگزار شده می‌توان گام‌های مؤثری برداشت.

استاندار گیلان بیان کرد: در بخش علوم پزشکی نیز مباحثی برای بهره مندی از ظرفیت انرژی هسته‌ای مطرح است که باید به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.