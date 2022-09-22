عباس سروری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تظاهرات محکومیت حرکات هنجارشکنانه عده‌ای معدود از عوامل مزدور و فریب خورده در اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، پیامبر اعظم (ص)، آتش کشیدن برخی از مساجد و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و هتک حرمت حجاب بانوان و همچنین تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت مردم در کرمانشاه فردا برگزار می‌شود.

وی افزود: راهپیمایی محکومیت حرکات هنجارشکنانه فردا در سراسر استان کرمانشاه و شهر کرمانشاه بعد از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: راهپیمایی اعتراضی به اهانت به قرآن و هتک حرمت حجاب بانوان، تخریب اموال و اماکن عمومی و سلب امنیت مردم فردا در شهر کرمانشاه پس از اقامه نماز جمعه از مسجد جامع تا میدان آزادی برگزار خواهد شد.

سروری بیان کرد: از عموم مردم انقلابی و مؤمن شهر کرمانشاه دعوت می‌شود در راهپیمایی محکومیت حرکات هنجارشکنانه حضوری پرشور داشته باشند.