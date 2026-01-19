اجتماع مسجد به مسجد در منطقه ۴ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین راهپیمایی مسجد به مسجد با استقبال پرشور مردم انقلابی منطقه ۴ تهران برگزار شد. این حرکت مردمی که با هدف پاسداشت حریم مساجد و محکومیت اقدامات اخیر در هتک حرمت به این پایگاه‌های معنوی شکل گرفته بود، بعد از اقدامه نماز مغرب از مسجد شهید بهشتی که در اغتشاشات دی ماه آسیب دیده بود، آغاز شد و تا مسجد الاقصی در ناحیه ۵ ادامه یافت.

در این اجتماع باشکوه، علاوه بر اقشار مختلف شهروندان، شهردار منطقه ۴ و تعدادی از مدیران شهری نیز حضور داشتند. راهپیمایان با سر دادن شعارهای کوبنده در حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر پایبندی خود را به ارزش‌های انقلاب اسلامی نشان دادند.

نکته قابل توجه این اجتماع، توزیع تعداد زیادی شاخه گل میان شهروندان و نیروهای حافظ امنیت بود که نمادی از صلح‌طلبی و عطوفت اسلامی در برابر خشونت و تخریب محسوب می‌شد.

سیدمحمد موسوی شهردار منطقه با تأکید بر نقش محوری مساجد در جامعه، وحدت مردم و مسئولین را ضامن امنیت و اقتدار کشور دانست.

وی در حاشیه این راهپیمایی، ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم، اظهار داشت: این حرکت منسجم و معنوی مردم منطقه ۴ بار دیگر نشان داد که مساجد قلب تپنده محلات ما هستند و هرگونه تعرض به این اماکن مقدس، تعرض به ارزش‌های دینی و ملی ما محسوب می‌شود. ما از طرف مردم شریف منطقه، ضمن محکومیت قاطع این اقدامات هنجارشکنانه، بر تداوم حمایت همه جانبه از نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ امنیت شهر تأکید می‌کنیم. توزیع گل نماد صلح و مهرورزی است که امروز در برابر تهاجم به حریم مساجد به نمایش گذاشته شد.

این راهپیمایی در نهایت با قرائت بیانیه‌ای در محکومیت تعرض به اماکن مذهبی و حفظ آرامش منطقه به پایان رسید.