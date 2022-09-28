بیانیه بیش از ۶۰۰۰ استاد دانشگاه‌ در واکنش به حوادث اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بسیج اساتید کشور، بیش از ۶۰۰۰ استاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در واکنش به حوادث اخیربیانیه ای صادر کردند در متن این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ ﴿صف/۸﴾

«می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا گر چه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهد گردانید.»

ملت شریف و بیدار ایران می‌دانند که در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس و چهل و دومین سالگرد گرامیداشت هفته دفاع مقدس، ناخشنودی استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی از پیشرفت‌های شگرف علمی، حضور مقتدرانه رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل، افزایش اعتماد افکار عمومی و سرمایه اجتماعی نسبت به نظام اسلامی، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به پیمان شانگهای، گسترش چشمگیر روابط ایران با کشورهای همسایه و در نتیجه کاهش وابستگی به دلار و درآمدهای نفتی و تسهیل در حل مشکلات اقتصادی کشور ریشه دارد.

دشمنان ما می‌دانند که دفاع مقدس فرصت‌های بی نظیری را برای کشور ایجاد کرد که از جمله آنها می‌توان به: ظهور قهرمانان ملی مانند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، صدور پیام مقاومت و شکل گیری فرهنگ ایستادگی، عدم تسلیم در مقابل زورگویی، مقابله‌ی با ظلم و تبعیضِ جهانی، اتّحاد ملّت و یکپارچگی کشور، اقتدار نظامی و افزایش محبوبیّت نیروهای مسلّح و… اشاره کرد.

دشمنان ما می‌دانند که دستاوردهای علمی دانشگاه‌های کشور که با تلاش مجاهدانه دانشمندان و اساتید انقلابی و متدین در عرصه‌های مختلف فضایی، نظامی، مهندسی، پزشکی، نانو و علوم پایه در شرایط سخت تحریم‌های ظالمانه استکبار حاصل شده است آینده‌ای بسیار درخشان را در زمانی کوتاه برای کشور عزیزمان رقم خواهد زد.

استکبار جهانی و دولت کودک کش غاصب فلسطین و سران گروهک‌های معاند و ضد انقلاب ایرانی می‌دانند که وجود آرامش و امنیت در این شرایط یعنی جلب توجه افکار عمومی جهان به حضور بیش از ۲۱ میلیون مسلمان و عاشق اهل بیت آل الله (ص) از بیش از ۷۰ کشور جهان در راهپیمایی اربعین آنکه نمادی از اقتدار، ایمان و اتحاد امت اسلامی بخصوص دو ملت بزرگ ایران و عراق هم در شرایطی که دولت‌های منطقه با همدستی رژیم صهیونیستی برنامه مفصلی برای جلوگیری از این مراسم با شکوه و ممانعت از انعکاس آن تدارک دیده بودند.

خباثت و شیطنت اخیر دشمنان با راه اندازی اغتشاشات کور و بی هدف، به بهانه دروغین دفاع از حقوق زنان، اما در عمل تجزیه طلبی، توهین به نوامیس مردم، هتک حرمت مقدسات و ارزشهای اسلامی همه بیانگر این است که ما به قله‌های رفیع آرمانهای انقلاب نزدیک می‌شویم و دشمنان ما چشم دیدن این فتوحات عرصه‌های علمی، اقتصادی، دیپلماسی، فرهنگی و امنیتی را ندارند.

لذا ما اساتید دانشگاه‌های کشور ضمن همدردی با خانواده مرحومه مهسا امینی از مقامات مسئول می‌خواهیم تمام ابعاد این حادثه را پیگیری و اطلاع رسانی سریع و شفاف برای عموم ملت ایران داشته باشند و با هر نوع قصور و کوتاهی برخورد قانونی نمایند.

ما اساتید از بصیرت ملت شریف ایران در محکوم سازی اقدامات هنجارشکنان که از سوی ملت قهرمان ما در قالب حضور در نمازجمعه، شرکت در راهپیمایی‌های گسترده اول و سوم مهرماه تبلور یافت تشکر نموده همه آحاد مردم شریف ایران را به هوشیاری، بصیرت و حفظ آرامش دعوت نموده و همه اقوام و مذاهب را به انسجام و وحدت و محوریت قانون توصیه می‌کنیم و از کلیه مسئولان نهادها و دستگاه‌های امنیتی و قضائی خواستار برخورد قاطع با اخلال گران نظم و امنیت بویژه هتاکان به مقدسات و نوامیس کشورمان می‌باشیم و با ابراز ناراحتی از وجود فضای نا امنی و نا آرامی و اغتشاش و مشقت و زحمت برای مردم و تخریب اموال عمومی، انزجار خود را از عوامل این نا امنی‌ها و هتک حرمت‌ها به قرآن و عترت و پرچم مقدس جمهوری اسلامی و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه می‌نمائیم.

ما اساتید دانشگاه‌های کشور خطاب به معاندین نظام اسلامی و مخالفان ملت ایران اعلام می‌کنیم؛ راهی که در پیش گرفته‌اید، جز ناکامی، انزوا و خشونت بیشتر، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت شهید بهشتی با تکیه بر مبانی قرآنی خطاب به شیطان بزرگ چه زیبا فرمود که " به آمریکا بگویید از دست ما عصابانی باش و از این عصبانیت بمیر. " خداوند به دشمنان دین می‌فرماید: قُلْ مُوتُوا بِغَیْظِکُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (آل عمران /۱۱۹) [ای پیامبر به دشمنانت] بگو: به خشم خود بمیرید که خداوند به راز درون سینه‌ها داناست.

گفتنی است این پویش همچنان ادامه دارد و اساتید دانشگاه‌های کشور برای مشارکت در امضای این بیانیه می‌توانند به یکی از آدرس‌های https://www.basijasatid.ir/node/۷۲۰۷۶ و https://hamandishi.nahad.ir/form_bayanye_havades_akhir مراجعه کنند.