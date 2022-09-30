برگزاری نمایشگاه دستاوردهای زنان مسلمان در «حیدرآباد» هند

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دو روزه بزرگداشت دستاوردهای زنان مسلمان در موزه «سالار یونگ» حیدرآباد در تاریخ ۱ و ۲ اکتبر توسط بنیاد روش‌های یادگیری فکری (ILM) با همکاری گروه مؤسسات آموزشی شاهین برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف آموزش مردم عادی در مورد دستاوردهای خیره کننده زنان مسلمان برگزار خواهد شد.

نمایشگاه بزرگداشت دستاوردهای زنان مسلمان توسط مولانا خالد سیف الله رحمانی، دبیر کل هیئت حقوق شخصی مسلمانان سراسر هند افتتاح می‌شود.

زمانی که دکتر لطیف حدود یک سال و نیم پیش کار بر روی این موضوع را آغاز کرد، به طور تصادفی با نام نزدیک به ۱۰۰۰۰ زن آشنا شد که سهم زیادی در زمینه فعالیت‌های زنان داشته اند.

زندگی زنان مسلمان اولیه الگوهای مثال زدنی فراتر از زمان و مرزها است، زنانی که به گفته دکتر لطیف منبع بزرگ الهام برای زنان معاصر هستند.

برگزارکنندگان همچنین قصد دارند این نمایشگاه را پس از حیدرآباد به چندین بخش در سراسر کشور برسانند.

جووریا صابر و زوها انصاری، که در ادونچر پارک، یک انکوباتور استارت‌آپ کار می‌کنند، بی‌وقفه تلاش می‌کنند تا این نمایشگاه را در مورد زنان الهام بخش به نمایش بگذارند.

این نمایشگاه دو روزه با ورودی رایگان در بلوک شرقی موزه سالار یونگ از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۷ بعد از ظهر برپاست.