به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گازپروم»، شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه اعلام کرد اگر اتحادیه اروپا برای قیمت نفت روسیه، سقف تعیین کند، مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

«الکسی میلر»، رئیس شرکت گازپروم دراین‌باره گفت: ما براساس قراردادهایی عمل می‌کنیم که دو طرف امضا کرده‌اند. قطعاً تعیین سقف قیمت، نقض مفاد و اصول اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان عرضه هم خواهد بود.

اتحادیه اروپا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف قیمت برای محصولات نفتی روسیه اعلام کرد که برای نفت خام از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) و از ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای فراورده‌های نفتی پالایش‌شده روسیه اجرایی خواهد شد.