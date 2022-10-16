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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۷:۲۲

گازپروم:

اروپا تعیین سقف قیمت را اجرایی کند، عرضه نفت روسیه متوقف می‌شود

اروپا تعیین سقف قیمت را اجرایی کند، عرضه نفت روسیه متوقف می‌شود

رئیس شرکت گازپروم روسیه تأکید کرد اقدام کشورهای اروپایی به تعیین سقف قیمت برای نفت روسیه، نقض قراردهای دوطرفه است و موجب می‌شود روسیه نیز عرضه نفت به اروپا را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «گازپروم»، شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه اعلام کرد اگر اتحادیه اروپا برای قیمت نفت روسیه، سقف تعیین کند، مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

«الکسی میلر»، رئیس شرکت گازپروم دراین‌باره گفت: ما براساس قراردادهایی عمل می‌کنیم که دو طرف امضا کرده‌اند. قطعاً تعیین سقف قیمت، نقض مفاد و اصول اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان عرضه هم خواهد بود.

اتحادیه اروپا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف قیمت برای محصولات نفتی روسیه اعلام کرد که برای نفت خام از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) و از ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای فراورده‌های نفتی پالایش‌شده روسیه اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 5610273
محسن وفایی

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