مدیر رادیو اقتصاد تغییر کرد/ محمدرضا صالحی جایگزین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، سید محمدرضا صالحی که پیش از این مدیرکل طرح و برنامه معاونت صدا بود با حکم علی بخشیزاده معاون صدای رسانه ملی به عنوان مدیر رادیو اقتصاد منصوب شد.
در حکم معاون صدا برای صالحی بر موارد زیر در مدیریت رادیو اقتصاد تاکید شده است:
_امید آفرینی
_حمایت از دستگاههای اجرایی و قانونگذار برای تحقق شعار سال
_با توجه خاص به کارایی نیروی انسانی
_فرهنگ سازی اشتغال آفرینی به خصوص در کسب و کارهای نوین
_جذب مخاطبان جدید با استفاده از فضای مجازی
_ارتباط فعال با نهادهای اقتصادی
_توجه به ایدههای خلاق در برنامه سازی
_توجه به نظام سلطه و نقد آن
_ریشهیابی مسائل و نگاه راهکار یابی داشتن
_معرفی چهرههای انقلابی حوزه اقتصاد
_سبک زندگی با محوریت نقش خانواده به ویژه مادر
_ ظرفیت اندیشکده ها
_بحث تحول، خودکفایی و رونق تولید.
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