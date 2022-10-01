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۹ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۵۵

هفته هفتم لیگ برتر فوتبال؛

برد پرگل خانگی نساجی مقابل نفت مسجدسلیمان

برد پرگل خانگی نساجی مقابل نفت مسجدسلیمان

تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار خانگی خود موفق به کسب پیروزی پر گل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین بازی هفته هفتم رقابت‌های فصل جاری لیگ برتر فوتبال بین تیم‌های فوتبال نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان برگزار شد که با پیروزی ۴ بر صفر میزبان همراه بود.

ایوب کلانتری (۲)، حامد شیری (۶۴ - پنالتی) ، فرزاد زامهران (۷۲) و محمد شریفی(۸۳) گل‌های این دیدار را برای نساجی به ثمر رساندند.

برد نساجی در حالی رقم خورد که این تیم قبل از تعطیلات اخیر لیگ برتر به دلیل برگزاری اردوی تیم ملی مقابل استقلال تهران شکست سنگین سه بر یک را تجربه کرده بود.

نساجی با این پیروزی توانست کمی از انتهای جدول فاصله بگیرد و با ۹ امتیاز به رتبه ششم جدول موقتا صعود کند. نفت مسجد سلیمان نیز با هشت امتیاز در رتبه نهم جدول قرار گرفت.

کد مطلب 5600380

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