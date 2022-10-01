به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال گل گهر سیرجان و استقلال تهران از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه امروز شنبه در چارچوب هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر به میزبانی ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان برگزار شد که این بازی با برتری ۲ بر یک استقلال به پایان رسید. محمد محبی(۳۰) و کوین یامگا (۸+۹۰ - پنالتی) برای استقلال گل زدند و مهدی تیکدری نژاد(۵۰) برای گل گهر گل زد.

آبی های تهران در این دیدار با سید حسین حسینی، رافائل سیلوا، عارف غلامی، کوین یامگا، جعفر سلمانی( ۸۷ عزیز آمانوف)، روزبه چشمی، آرش رضاوند(۷۱ سعید مهری)، مهدی مهدی‌پور(۸۸ ابوالفضل جلالی)، محمد محبی، پیمان بابایی(۷۱ صالح حردانی) و مهدی قایدی(۶۱ رضا میرزایی) به میدان رفتند.

شاگردان ساپینتو که در تعطیلات لیگ برتر به خاطر برگزاری تیم ملی در اتریش توانسته بودند چند بازی تدارکاتی برگزار کنند، از همان ابتدا تهاجمی تر از میزبان کار را شروع کردند و موقعیت های زیادی را هم در نیمه اول روی دروازه گل گهر خلق کردند اما فقط یک بار توانستند به گل برسند.

در دقیقه ۳۰ این دیدار پیمان بابایی از سمت راست محوطه هجده قدم تیم گل گهر توپ عرضی را روی زمین ارسال کرد که محمد محبی در موقعیت مناسبی قرار داشت و توانست با ضربه ای دقیق گل برتری آبی پوشان را به ثمر برساند.

استقلال در نیمه اول نمایش بهتری از گل گهر داشت و هر چند با یک گل به برتری رسید اما می توانست با تعداد گل های بیشتری راهی رختکن شود.

شرایط در نیمه دوم تغییر کرد و شاگردان امیر قلعه نویی بازی را تهاجمی شروع کردند و پس از حملات نصف و نیمه ای که روی دروازه حریف داشتند، پنج دقیقه بعد از شروع بازی موفق شدند گل تساوی را به ثمر برسانند.

در دقیقه ۵۰ این دیدار تیکدری نژاد از داخل محوطه جریمه با ضربه ای محکم دروازه استقلال را نشانه گرفت که سیدحسین حسینی ابتدا توپ را دفع کرد اما قدرت ضربه آنقدر زیاد بود که توپ به سمت دروازه چرخید و تلاش حسینی برای جلوگیری از ورود توپ به دروازه ثمری نداشت و گل تساوی به ثمر رسید.

بعد از این گل دو تیم تعویض هایی انجام دادند تا بتوانند گل برتری را به ثمر برسانند. استقلال تغییراتی را در خط حمله تیمش انجام داد تا با استفاده از سرعت رضا میرزایی بتواند به گل برتری دست پیدا کند.

در حالی که داور چهار دقیقه وقت اضافه برای این دیدار گرفته بود، در دقیقه دوم اشتباه امین قاسمی نژاد گل گهر در دفع توپ باعث شد عراب براقی داور این دیدار اعلام ضربه پنالتی به سود استقلال کند. همین تصمیم با اعتراض گل گهری ها همراه شد تا بازی دقایقی به جنجال و حاشیه کشیده شود.

ادامه این درگیری ها به عصبانیت ریکاردو ساپینتو منجر شد تا این مربی عصبانی با کارت قرمز داور اخراج شود. این کارت قرمز عصبانیت او را بیشتر کرد تا او به سمت داور حمله کند.

در نهایت کوین یامگا پشت توپ ایستاد تا این ضربه پنالتی را بزند. این بازیکن با ضربه ای دقیق گل دوم را برای آبی ها به ثمر رساند تا استقلال به سه امتیاز شیرین این دیدار دست پیدا کند و امیر قلعه بازهم برابر استقلال به پیروزی نرسید و شکست بخورد.

استقلال با این پیروزی ۱۴ امتیازی شد و قبل از دیدار پرسپولیس و تراکتور که روز یکشنبه برگزار خواهد شد با تیم رقیب هم امتیاز شد. گل گهر هم که فرصت عبور موقت از سرخپوشان را از دست داد ۱۲ امتیازی باقی ماند.