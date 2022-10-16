احمد مؤذن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از اهداف انجمن فیزیوتراپی ایران به روز رسانی درمان مشکلات حرکتی و بیماری‌های سیستم‌های اسکلتی عضلانی و بازگشت توانمندی‌های از دست رفته حرکتی بوده که نیازمند آموزش مداوم و مستمر همکاران فیزیوتراپیست است.

وی افزود: جامعه ۸ هزار نفری فیزیوتراپیست‌های ایران می‌توانند مهم‌ترین نقش را در پیشگیری، درمان و بازتوانی بیماری‌های حرکتی ایفا کرده و خدمات پیشگیرانه فیزیوتراپی را برای جلوگیری از بروز آسیب‌های اسکلتی عضلانی به بیماران ارائه کنند.

مؤذن زاده در خصوص تأثیر خدمات به روز شده فیزیوتراپی بر سلامت و درمان افرادی که به فیزیوتراپیست‌ها مراجعه می‌کنند، گفت: فیزیوتراپی اولین و بهترین پاسخ نسبت به بروز مشکلات حرکتی است، چه در مورد ضایعات بافت نرم و چه در مورد مشکلات سیستم‌های اسکلتی عضلانی، ساییدگی مفاصل، مشکلات دیسکی و آسیب‌های ورزشکاران و همچنین فیزیوتراپی می‌تواند بهترین نقش را در درمان بیماری‌هایی چون سکته مغزی، ضایعات نخاعی، شکستگی‌ها و مشکلات بافت نرم داشته باشد.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران در خصوص شایع‌ترین مشکلاتی که مردم در حوزه فیزیوتراپی با آن درگیر هستند، افزود: سالمندان با مشکلاتی همچون کاهش توان عضلانی، نقصان فعالیت‌های حرکتی، پوکی استخوان، ساییدگی مفاصل، شکستگی و ناتوانی فرد در انجام امور فردی، حرفه‌ای و اجتماعی خود مواجه بوده و فیزیوتراپیست‌ها می‌توانند در هر سه بعد پیشگیری، درمان و بازتوانی به بیماران سالمند کمک کنند تا فرد به صورت پویا و فعال زندگی خود را ادامه دهد.

وی درباره احتیاج افراد جوان‌تر جامعه به فیزیوتراپی نیز گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات اصلی جامعه ما در حال حاضر افزایش مشکلات سیستم‌های اسکلتی عضلانی در کودکان، نوجوانان و جوانان است. متأسفانه در بحران پاندمی کرونا به دلیل کاهش تحرک کودکان و نوجوانان و مشکلاتی همچون چاقی، رژیم غذایی نامناسب و کاهش قدرت عضلات و فقر حرکتی، بیماری‌های اسکلتی عضلانی افزایش پیدا کرده و به نوعی سن بروز مشکلات اسکلتی عضلانی در جمعیت نوجوان و جوان را کاهش داده است و این مسئله یک آژیر خطر برای آینده است. یعنی فردی که از الان در سن کودکی و نوجوانی فعالیت فیزیکی کمی دارد به تدریج در ادامه زندگی دچار مشکلات سیستمی همچون فشارخون، دیابت، پوکی استخوانی و ساییدگی مفاصل نیز می‌شود و به همین علت لازم است که آموزش‌های لازم و پیشگیرانه توسط فیزیوتراپیست ها به کودکان نوجوانان و جوانان داده شود.

مؤذن زاده در ادامه برای سالمندان توصیه‌هایی داشت و گفت: سالمندان باید روزانه ۴۵ دقیقه با کفش طبی و سرعت مناسب پیاده روی کنند. آنها همچنین باید فعالیت و ورزش‌های تقویتی، ایزومتریک، هوازی و کششی و ورزش‌های تنفسی که توسط فیزیوتراپیست‌ها آموزش داده می‌شود را نیز انجام دهند.

رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران همچنین توصیه کرد برای جلوگیری از چاقی و پوکی استخوان، افراد جامعه باید از کودکی تا میانسالی و دوران سالمندی فعالیت و ورزش‌هایی همچون ورزش‌های هوازی، پیاده روی منظم و تمرینات تنفسی را انجام دهند.