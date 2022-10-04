چرخه‌ انتخابی تیم کشتی آزاد در سال ۲۰۲۳ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی و قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ اعلام شد که متن این چرخه به شرح زیر است:

ماده واحده:

مدیریت فدراسیون کشتی از روز آغاز به کار بر اجرای عدالت در نحوه‌ی انتخاب اعضای تیم‌های ملی اعتقاد داشته و در این راستا برای سال سوم چرخه انتخابی تیم ملی کشتی را تدوین نموده است.

فدراسیون کشتی بر موضوع عدالت محوری اعتقاد راسخ دارد اما باورش این است که عدالت برای همه یکسان نیست، بلکه هر فرد به اندازه میزان آورده اش دریافتی متفاوت دارد. با این نگاه چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳، رقابت‌های بازی‌های آسیایی چین ۲۰۲۳ و رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ به شرح زیر اعلام می‌گردد:



ماده یک (تأکیدات کادر فنی):

کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد بر ۴ موضوع مهم این چرخه به شرح زیر تأکید دارد:



بند ۱: با توجه به اینکه خروجی این چرخه، نفرات ملی پوش رقابت‌های جهانی ۲۰۲۳ و کسب سهمیه المپیک، بازی‌های آسیایی چین، مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا ۲۰۲۳، رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان زیر ۲۳ سال در سال ۲۰۲۳ خواهد بود، نتایج و عملکرد کشتی گیران در مسابقات ذکر شده، در چرخه‌ی سال آینده که برای حضور در رقابت‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس اثر مستقیم دارد.



بند ۲: کشتی گیران مدال آور رقابت‌های جهانی صربستان ۲۰۲۲ کار خود را از حضور در یک رقابت بین المللی که با نظر کادر فنی تعیین می‌شود (بهمن و اسفندماه ۱۴۰۱) آغاز می‌کنند و در صورت عدم حضور در این مسابقات بین المللی، از چرخه انتخابی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی چین و قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ خارج خواهند شد.



بند ۳: تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز نمایند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و شانسی برای ملی پوش شدن ندارند.



بند ۴: اعضای تیم‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان براساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.



ماده دو (مراحل چرخه‌ی انتخابی):



چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در ۳ رقابت پیش رو شامل ۵ مرحله به شرح زیر است:

۱- رقابت‌های قهرمانی کشور

۲- رقابت‌های انتخابی جام تختی

۳- رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا ۲۰۲۳

۴- رقابت‌های بین المللی جام تختی

۵- مرحله نهایی

ماده سه (مرحله اول):

بنده ۱: مرحله اول انتخابی تیم ملی، رقابت‌های کشتی قهرمانی کشور طی روزهای ۲۸ لغایت ۳۰ دی ماه سال ۱۴۰۱، بدون ارفاق وزن برگزار و حضور تمامی نفرات واجد شرایط در این مسابقات الزامی است.

تبصره ۱: مدال‌آوران رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان از حضور در این مسابقات معاف هستند.

تبصره ۲: حضور نفرات مدال‌آور مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان که قصد تغییر وزن خود را داشته باشند، در این مسابقات الزامی است.

تبصره ۳: نفراتی که از این رقابت‌ها معاف نیستند در صورت غیبت از چرخه انتخابی کنار گذاشته خواهند شد.



بند ۲: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در رقابت‌های قهرمانی کشور را خواهند داشت:



الف: ملی‌پوشانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان مدال کسب نکرده‌اند، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا در اولان‌باتور، مدال‌آوران ایران در بازی‌های کشورهای اسلامی، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال، مدال‌آوران ایران در رقابت‌های قهرمانی نوجوانان جهان، دارندگان مدال طلای رقابت‌های دانشجویان جهان ۲۰۲۲ ترکیه و کشتی‌گیرانی که از سوی هیأت کشتی در قالب تیم استان‌ها (۳۱ استان) به مسابقات اعزام می‌شوند.



ب: سهمیه استان‌ها:

هر استان اجازه دارد با یک تیم کامل شامل ۱۰ کشتی‌گیر، در این رقابت‌ها حضور پیدا کند.

تبصره: با توجه به این‌که استان‌های مازندران، تهران و لرستان در رقابت‌های جهانی صربستان نماینده داشته‌اند، علاوه بر یک تیم کامل، به شرح زیر سهمیه مازاد دارند:

۱- مازندران ۱۲ کشتی‌گیر

۲- تهران ۸ کشتی‌گیر

۳- لرستان ۴ کشتی‌گیر



بند ۳: خروجی مسابقات قهرمانی کشور:

الف: نفر اول ضمن باقی ماندن در چرخه انتخابی تیم‌ملی، به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد.

ب: نفرات دوم، سوم مشترک و همچنین نفرات پنجم مشترک در چرخه باقی خواهند ماند و مجوز حضور مستقیم در جام‌تختی را به دست خواهند آورد.

ج: به سایر کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی کشور در جمع نفرات اول تا پنجم قرار نگیرند، این مجوز داده خواهد شد تا در رقابت‌های انتخابی جام‌تختی حضور پیدا کنند.

ماده چهار (مرحله دوم):

بند ۱: رقابت‌های انتخابی جام‌تختی (مرحله دوم چرخه) روزهای ۱۷ لغایت ۱۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار خواهد شد.

بند ۲: کشتی‌گیرانی که از حضور در این مرحله (انتخابی جام تختی) معاف هستند:

مدال‌آوران ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان و کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی کشور به عنوان‌های اول تا پنجم مشترک رسیده‌اند (۶ نفر)

بند ۳: کشتی‌گیرانی که سهمیه حضور در این مرحله (انتخابی جام تختی) را دارند:

کلیه کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های قهرمانی کشور حضور داشته‌اند و موفق نشده‌اند در جمع نفرات اول، دوم، سوم و پنجم مشترک قرار بگیرند، این مجوز را خواهند داشت تا در رقابت‌های انتخابی جام‌تختی حضور پیدا کنند.

بند ۴: خروجی رقابت‌های انتخابی جام‌تختی:

۴ نفر نخست این رقابت‌ها (اول، دوم و سوم مشترک) مجوز حضور در جام‌تختی را کسب خواهند کرد.

ماده پنج (مرحله سوم):

بند ۱: مرحله سوم چرخه انتخابی تیم ملی (رقابت‌های قهرمانی آسیا):

بند ۲: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب مدال طلا در برخی اوزان، در انتخاب نفرات بعنوان ملی پوش و یا راه یابی به مرحله نهایی تأثیر مستقیم دارد.

ماده شش (مرحله چهارم):

بند ۱: رقابت‌های بین المللی جام تختی (مرحله چهارم چرخه) روزهای ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با یک کیلوگرم ارفاق وزن برگزار می‌شود.

بند ۲: کشتی‌گیرانی که از حضور در این مرحله (جام تختی) معاف هستند:

الف: کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان به مدال طلا رسیده‌اند.

ب: با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد نحوه انتخاب نفرات در اوزان دهگانه (در ادامه متن چرخه) کسب مدال طلا در برخی اوزان، در معاف بودن از حضور در جام تختی تأثیر مستقیم دارد.

بند ۳: کشتی‌گیرانی که مجوز حضور در این مرحله (جام تختی) را دارند:

الف: کشتی‌گیرانی که در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۲ صربستان به مدال نقره یا برنز رسیده‌اند.

ب: کشتی‌گیرانی که در مرحله اول و دوم چرخه انتخابی تیم‌ملی موفق به کسب سهمیه شده‌اند.

بند ۴: خروجی رقابت‌های جام‌تختی:

الف: نفر اول این رقابت‌ها به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا خواهد.

تبصره: با توجه به شرایطی که در ادامه و در توضیحات وزن به وزن وجود دارد، احتمال اینکه ملی پوش برخی از اوزان در جام‌تختی مشخص شود، وجود دارد.

ماده هفت (مرحله پنجم):

بند ۱: مرحله نهایی انتخابی تیم ملی (مرحله پنجم) نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۲ بدون ارفاق وزن برگزار می‌شود.



این رقابت‌ها یا به صورت دیدارهای رو در رو یا اعزام به یک تورنمنت برون‌مرزی برگزار خواهد شد. (در توضیحات وزن به وزن که در ادامه همین مطلب قابل مشاهده است، به صورت مفصل و کامل در این خصوص توضیحاتی ارائه شده است).



ماده هشت (توضیحات پایانی):



بند ۱: به دلیل این‌که از تمامی ظرفیت‌های کشتی کشور استفاده شود، این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران مستعدی در طول اجرای چرخه‌ی انتخابی تیم ملی از سوی کادر فنی شناسایی شده‌اند با نظر فدراسیون به تورنمنت‌های بین المللی جهت ارزیابی بیشتر و بهتر اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت شده و توسط کادر فنی مورد ارزیابی به جهت دادن سهمیه حضور در ادامه چرخه انتخابی تیم ملی قرار خواهند گرفت.

بند ۲: این احتمال وجود دارد که با نظر کادر فنی به برخی کشتی‌گیران رده‌سنی جوانان که در رقابت‌های قهرمانی جوانان کشور نمایش درخشانی داشته باشند، مجوز حضور در جام‌تختی داده شود.

بند ۳: چنانچه کشتی‌گیری با مصدومیت مواجه شود، فقط تائید پزشک معتمد فدراسیون ملاک خواهد بود و کادرفنی پس از بررسی مستندات در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

بند ۴: اعضای تیم‌ملی زیر ۲۳ سال برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان براساس این چرخه و چرخه انتخابی تیم ملی جوانان انتخاب خواهند شد.

بند ۵: تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی به غیر از نفرات معاف شده، باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند و در ادامه نیز ملزم به رعایت چرخه انتخابی خواهند بود. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج شده و شانسی برای ملی پوش شدن ندارند.

بند ۶: کشتی گیران مدال آور رقابت‌های جهانی صربستان ۲۰۲۲ کار خود را از حضور در یک رقابت بین المللی که با نظر کادر فنی تعیین می‌شود (بهمن و اسفندماه ۱۴۰۱) آغاز می‌کنند و در صورت عدم حضور در این مسابقات بین المللی، از چرخه انتخابی تیم ملی برای بازی‌های آسیایی چین و قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۳ خارج خواهند شد.

ماده ۹ (توضیحات در مورد اوزان دهگانه):



وزن ۵۷ کیلوگرم:

با توجه به ملی پوش بودن علیرضا سرلک در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان و عدم گرفتن مدال توسط این کشتی گیر، چرخه انتخابی تیم ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.



حالت اول_ اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال ۲۰۲۳ آسیا با قهرمان جام‌تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در یک کشتی از ۳ مبارزه برنده شود، ملی‌پوش خواهد شد، اما قهرمان جام‌تختی برای رسیدن به دوبنده تیم‌ملی باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: اگر دارنده مدال طلای آسیا از نظر فنی در این مسابقات، نظر کادر فنی را جلب نماید، ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام‌تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی‌پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی‌گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی‌گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی حضور پیدا خواهد کرد و اگر قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم‌ملی به کشتی‌گیری خواهد رسید که به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه برسد.



تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی‌گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی‌گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی‌گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی داده خواهد شد.



تبصره دو: اگر ۳ نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا کنند، در صورتی‌که قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره‌ای خواهد بود.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۶۱ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط رضا اطری، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ رضا اطری از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.



بند دوم _ رضا اطری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



بند سوم _ در صورت حضور اطری در این وزن، مسابقات جام تختی با حضور وی و سایر مدعیان از جمله کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا (با هر عنوانی که به دست آورده) برگزار می‌شود



حالت اول _ اگر اطری در جام تختی به مدال طلا دست پیدا کرد ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم _ اگر اطری به عنوان قهرمانی نرسد وی به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان را در جام تختی بدست آورده است در مرحله نهایی مبارزه خواهد کرد. اگر مسابقات در این وزن به صورت رو در رو باشد، کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر اطری به عنوان قهرمانی نرسد و بالاترین کشتی گیران ایرانی این وزن در این وزن عنوان سوم مشترک را بدست آورند، در همان مسابقات یک دیدار بین این دو کشتی گیر برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله نهایی با رضا اطری مبارزه خواهد کرد. کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۶۵ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط رحمان عموزاد، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ رحمان عموزاد از رقابت‌های قهرمانی کشور و جام تختی معاف است.



بند دو: رحمان عموزاد مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



حالت اول_ اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی برنده این دو کشتی‌گیر به مصاف عموزاد خواهد رفت که در این مرحله عموزاد با یک پیروزی به دوبنده تیم‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت دوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی‌که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را کسب خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که عموزاد در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که عموزاد در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت چهارم_ اگر نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی‌گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی‌گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی داده نخواهد شد و رحمان عموزاد به عنوان ملی‌پوش این وزن معرفی خواهد شد.



توضیحات:

این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۷۰ کیلوگرم:



با توجه به شرایط خاص امیرمحمد یزدانی ملی پوش این وزن در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ امیرمحمد یزدانی از رقابت‌های قهرمانی کشور و جام تختی معاف است.



بند دو: امیرمحمد یزدانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



حالت اول_ اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی برنده این دو کشتی‌گیر به مصاف امیرمحمد یزدانی خواهد رفت که در این مرحله یزدانی با یک پیروزی به دوبنده تیم‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت دوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی‌که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را کسب خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که یزدانی در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که یزدانی در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت چهارم_ اگر نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی‌گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی‌گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی داده نخواهد شد و یزدانی به عنوان ملی‌پوش این وزن معرفی خواهد شد.



توضیحات:

یک_ این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۷۴ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط یونس امامی، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ یونس امامی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.



بند دوم _ یونس امامی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



بند سوم _ در صورت حضور امامی در این وزن، مسابقات جام تختی با حضور وی و سایر مدعیان از جمله کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا (با هر عنوانی که به دست آورده) برگزار می‌شود



حالت اول _ اگر امامی در جام تختی به مدال طلا دست پیدا کرد ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم _ اگر امامی به عنوان قهرمانی نرسد وی به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان را در جام تختی بدست آورده است در مرحله نهایی مبارزه خواهد کرد. اگر مسابقات در این وزن به صورت رو در رو باشد، کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر امامی به عنوان قهرمانی نرسد و بالاترین کشتی گیران ایرانی این وزن در این وزن عنوان سوم مشترک را بدست آورند، در همان مسابقات یک دیدار بین این دو کشتی گیر برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله نهایی با امامی مبارزه خواهد کرد. کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۷۹ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط محمد نخودی، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ محمد نخودی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.



بند دوم _ محمد نخودی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



بند سوم _ در صورت حضور نخودی در این وزن، مسابقات جام تختی با حضور وی و سایر مدعیان از جمله کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا (با هر عنوانی که به دست آورده) برگزار می‌شود



حالت اول _ اگر نخودی در جام تختی به مدال طلا دست پیدا کرد ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم _ اگر نخودی به عنوان قهرمانی نرسد وی به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان را در جام تختی بدست آورده است در مرحله نهایی مبارزه خواهد کرد. اگر مسابقات در این وزن به صورت رو در رو باشد، کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر نخودی به عنوان قهرمانی نرسد و بالاترین کشتی گیران ایرانی این وزن در این وزن عنوان سوم مشترک را بدست آورند، در همان مسابقات یک دیدار بین این دو کشتی گیر برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله نهایی با نخودی مبارزه خواهد کرد. کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۸۶ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال نقره مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط حسن یزدانی، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ حسن یزدانی از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.



بند دوم _ حسن یزدانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



بند سوم _ در صورت حضور یزدانی در این وزن، مسابقات جام تختی با حضور وی و سایر مدعیان از جمله کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا (با هر عنوانی که به دست آورده) برگزار می‌شود



حالت اول _ اگر یزدانی در جام تختی به مدال طلا دست پیدا کرد ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم _ اگر یزدانی به عنوان قهرمانی نرسد وی به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان را در جام تختی بدست آورده است در مرحله نهایی مبارزه خواهد کرد. اگر مسابقات در این وزن به صورت رو در رو باشد، کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



حالت سوم _ اگر یزدانی به عنوان قهرمانی نرسد و بالاترین کشتی گیران ایرانی این وزن در این وزن عنوان سوم مشترک را بدست آورند، در همان مسابقات یک دیدار بین این دو کشتی گیر برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله نهایی با یزدانی مبارزه خواهد کرد. کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۹۲ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال طلای مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان توسط کامران قاسم‌پور، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ کامران قاسم پور از رقابت‌های قهرمانی کشور و جام تختی معاف است.



بند دو: کامران قاسم پور مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



حالت اول_ اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌تختی معاف خواهد شد و به همراه نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ملی را به دست خواهد آورد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی برنده این دو کشتی‌گیر به مصاف قاسم‌پور خواهد رفت که در این مرحله قاسم‌پور با یک پیروزی به دوبنده تیم‌ملی خواهد رسید؛ اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت دوم _ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال نقره و برنز برسد، فقط در صورتی‌که در جام تختی به مدال طلا برسد، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را کسب خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که قاسم‌پور در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت سوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به هیچ مدالی دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی را به دست نیاورد، از حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی محروم خواهد شد و فقط نفر اول جام تختی (در صورتی‌که ایرانی باشد) به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا خواهد کرد و در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در صورتی‌که قاسم‌پور در یک مبارزه از سه دیدار برنده شود، دوبنده تیم‌ملی را به دست خواهد آورد، اما حریفش برای ملی‌پوش شدن باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.



حالت چهارم_ اگر نماینده کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند و در جام‌تختی هم عنوان قهرمانی به کشتی‌گیر غیر ایرانی برسد، به هیچ کشتی‌گیری مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی داده نخواهد شد و قاسم‌پور به عنوان ملی‌پوش این وزن معرفی خواهد شد.



توضیحات:

یک_ این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۹۷ کیلوگرم:



با توجه به ملی‌پوش بودن محمدحسین محمدیان در مسابقات جهانی ۲۰۲۲ صربستان و عدم گرفتن مدال توسط این کشتی‌گیر، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ تمامی مدعیان پوشیدن دوبنده تیم‌ملی باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند. در غیر این صورت از چرخه انتخابی تیم ملی خارج خواهند شد.



حالت اول_ اگر نفر اول مسابقات قهرمانی کشور بتواند در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز به مدال طلا برسد، از حضور در جام‌تختی معاف خواهد شد و جواز حضور در مرحله پایانی انتخابی تیم‌ملی را به دست خواهد آورد و اگر قرار باشد مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در ایران برگزار شود، دارنده مدال طلای سال ۲۰۲۳ آسیا با قهرمان جام‌تختی مبارزه رو در رو خواهد داشت که اگر قهرمان آسیا در یک کشتی از ۳ مبارزه برنده شود، ملی‌پوش خواهد شد، اما قهرمان جام‌تختی برای رسیدن به دوبنده تیم‌ملی باید به دو پیروزی از سه مبارزه دست پیدا کند.

تبصره: اگر دارنده مدال طلای آسیا از نظر فنی در این مسابقات، نظر کادر فنی را جلب نماید، ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم_ اگر ملی‌پوش این وزن در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال طلا دست پیدا نکند، باید در جام تختی حضور پیدا کند که در این حالت با توجه به اینکه تمامی مدعیان حضور دارند، اگر نفر اول قهرمانی کشور در جام‌تختی هم به مدال طلا برسد، به عنوان ملی‌پوش معرفی خواهد شد در غیر این صورت دارنده مدال طلای قهرمانی کشور به همراه کشتی‌گیری که بالاترین جایگاه (مدالی) را در بین کشتی‌گیران ایرانی به دست آورده است، در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی حضور پیدا خواهد کرد و اگر قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در داخل کشور برگزار شود، دوبنده تیم‌ملی به کشتی‌گیری خواهد رسید که به ۲ پیروزی از ۳ مبارزه برسد.



تبصره: اگر نفرات اول و دوم جام تختی کشتی‌گیران غیر ایرانی باشند و جایگاه سوم به دو کشتی‌گیر ایرانی برسد، در این صورت به هر دو کشتی‌گیر ایرانی مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی داده خواهد شد.



تبصره دو: اگر ۳ نفر به مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی راه پیدا کنند، در صورتی‌که قرار باشد رقابت‌های مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی در داخل کشور برگزار شود، به صورت دوره‌ای خواهد بود.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.



وزن ۱۲۵ کیلوگرم:



با توجه به کسب مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۲۳ صربستان توسط امیرحسین زارع، چرخه انتخابی تیم‌ملی در این وزن به شرح زیر تعریف شده است:



بند یک_ امیرحسین زارع از حضور در مسابقات قهرمانی کشور معاف است.



بند دوم _ امیرحسین زارع مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم‌ملی را دارد، اما شرط حضورش در این مرحله، شرکت در یک تورنمنت بین المللی با نظر کادر فنی است.



بند سوم _ در صورت حضور زارع در این وزن، مسابقات جام تختی با حضور وی و سایر مدعیان از جمله کشتی گیر اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا (با هر عنوانی که به دست آورده) برگزار می‌شود



حالت اول _ اگر زارع در جام تختی به مدال طلا دست پیدا کرد ملی پوش این وزن می‌شود.



حالت دوم _ اگر زارع به عنوان قهرمانی نرسد وی به همراه کشتی گیر ایرانی که بالاترین عنوان را در جام تختی بدست آورده است در مرحله نهایی مبارزه خواهد کرد. اگر مسابقات در این وزن به صورت رو در رو باشد، کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



حالت سوم _ اگر زارع به عنوان قهرمانی نرسد و بالاترین کشتی گیران ایرانی این وزن در این وزن عنوان سوم مشترک را بدست آورند، در همان مسابقات یک دیدار بین این دو کشتی گیر برگزار می‌شود و برنده این مسابقه در مرحله نهایی با زارع مبارزه خواهد کرد. کشتی گیری برنده خواهد بود که به ۲ پیروزی دست پیدا کند.



توضیح: این احتمال وجود دارد که کشتی‌گیران منتخب به جای رقابت در داخل کشور، به یک تورنمنت برون‌مرزی اعزام شوند و کشتی‌گیری که بهترین نتیجه را کسب کند، به عنوان ملی‌پوش انتخاب شود.

۹- در صورت عدم حضور کشتی گیر مدال آور در چرخه‌ی انتخابی و یا تغییر وزن وی برای حضور در این چرخه، شرایط اوزانی که بدون حضور کشتی گیر مدال آور صربستان برگزار می‌شود، مانند وزن ۵۷ کیلوگرم خواهد بود.

ماده ۱۰( رعایت نظم و انضباط اردویی):



بند ۱: فدراسیون کشتی و کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد تأکید ویژه ای بر روی رعایت نظم و انضباط و مسائل اخلاقی در اردوها و مسابقات دارد و بر این اساس در مورد کشتی گیرانی که این موارد را رعایت نکرده و مشارکت و انگیزه لازم را در انجام تمرینات ندارد، تصمیم گیری لازم بعمل می‌آید و قطعاً این موضوع تأثیر مستقیم در انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابت‌های پیش رو دارد.