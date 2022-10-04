مخالفت مصر و یونان با امضای توافق انرژی میان ترکیه و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امضای توافق حفاری برای استخراج نفت و گاز میان ترکیه و دولت وحدت ملی لیبی، اعتراض یونان و مصر را در پی داشت.

نیکوس دندیاس، وزیر امور خارجه یونان، اعلام کرد که وی و همتای مصری‌اش دولت طرابلس را فاقد مشروعیت امضای چنین قراردادی می‌دانند.

او گفت که روز یکشنبه آینده برای مشورت‌های بیشتر درباره این پرونده به قاهره سفر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه مصر نیز تأکید کرد که وزرای امور خارجه مصر و یونان تأکید کرده‌اند که دولت مستقر در طرابلس اختیارات لازم برای امضای هرگونه توفق بین‌المللی را ندارد و توافق کرده‌اند که مشورت‌ها و هماهنگی‌های خود در این باره را افزایش دهند.

توافق حفاری برای استخراج نفت و گاز میان ترکیه و دولت وحدت ملی لیبی، که در جریان سفر مولود چاوش اوغلو به لیبی و پس از دیدار وی با نجلاء المنقوش در طرابلس امضا شد، فصل تازه‌ای در مناسبت ترکیه با دولت لیبی به ریاست عبدالحمید الدبیبه است.

پارلمان لیبی که در شرق کشور مستقر است و از دولت فتحی پاشاغا حمایت می‌کند اعتراض خود را به این توافق اعلام کرده است.

از سوی دیگر، عقیله صالح، رئیس پارلمان که چهره نزدیک به مصر دانسته می‌شود، گفت که هر توافق‌نامه‌ای که با دولت وحدت ملی بسته شود غیر قابل قبول و غیر قانونی است چون این دولت از دسامبر ۲۰۲۱ فاقد اختیارات و نامشروع است.

او گفت که هر قراردادی باید با دولت مشروعی بسته شود که از رأی اعتماد مجلس برخوردار بوده و ریاست آن را فتحی پاشاغا بر عهده دارد.

از مارس گذشته دو دولت در لیبی بر سر کار هستند که یکی از آنها دولت الدبیبه و دیگری دولت فتحی پاشاغا و مورد حمایت خلیفه حفتراست. تقسیم منابع نفتی و گازی منطقه شرق مدیترانه از موضوعات مورد اختلاف میان کشورهای این منطقه است.