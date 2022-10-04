مجمع تشخیص مصلحت میراث ارجمند امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز (سه شنبه) در آیین افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن تشکر از حاضرین در مراسم، اظهار داشت: این حضور را نشانه توجه شما به نقش و منزلت مجمع تشخیص مصلحت نظام است که میراث ارجمند امام راحل به حساب می‌آید.

وی عنوان کرد: وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به یک نهاد اثرگذار تبدیل کرده است. از همه عزیزان استدعا داریم در این دوره هم مانند سابق کمک کنند تا مجمع در تمام فعالیت‌ها و کار ویژه‌های خود موفق باشد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: خدمت اعضای جدید تبریک و خوش آمد عرض می‌کنم و امیدوارم هستم حضور آنها به مثابه خونی تازه در مجمع به کارآمدی آن کمک کند.

ذوالقدر ضمن گرامیداشت اعضای سابق مجمع که به رحمت خدا رفتند، گفت: با سه تن از اعضا که از عضویت در مجمع انصراف دادند آیت الله جنتی، آیت الله موحدی کرمانی و آیت الله ناطق نوری خداحافظی می‌کنیم. مجمع در دوره فعلی دارای ۴۶ عضو است و دو نفر به اعضای حقیقی مجمع اضافه شدند.

وی افزود: امیدوار هستیم مسئولیت‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با کمک اعضا عملی و محقق شود.

در ادامه این مراسم، حکم مقام معظم رهبری از سوی گلپایگانی قرائت شد.