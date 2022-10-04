به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت طلبه شهید مهدی زاهدلویی که در روزهای گذشته بر اثر حمله اغتشاشگران در میدان امینی بیات قم مجروح و پس از چند روز بستری در بیمارستان به دلیل شدت جراحات به شهادت رسید با حضور گسترده امت ولایی و انقلابی شهر مقدس قم برگزار شد.

نمایندگان بیوت مراجع تقلید، برخی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مسئولین استانی طلاب، بسیجیان، پاسداران و نیروهای انتظامی در این مراسم حضور داشتند.

عصر امروز آیت الله سعیدی امام جمعه قم بر پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت در صحن امام رضا علیه السلام حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیهم السلام نماز اقامه کرد و پس از عزاداری، پیکر این شهید در حرم مطهر تشییع و در ادامه به سمت امامزاده شاه ابراهیم برای خاکسپاری منتقل شد.

هزاران نفر از مردم ولایتمدار قم از اقشار مختلف به ویژه جوانان و نوجوانان در قدرشناسی از جان فشانی این طلبه شهید، خود را به مراسم تشییع پیکر وی رساندند و فریاد لبیک یا حسین سر دادند.

در ابتدای تشییع پیکر شهید از میدان شهید سعیدی نیز سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران برای سرافرازی میهن اسلامی از سوی حاضرین خوانده شد و بسیاری از شرکت کنندگان نیز به دلیل اینکه در اغتشاشات اخیر عده از عوامل خودفروخته پرچم ایران را مورد بی احترامی قرار داده بودند با پرچم‌های سه رنگ ایران در این تشییع شرکت کردند.

مردم انقلابی قم در شعارهایشان از مسئولان امنیتی و انتظامی و همچنین از قوه قضائیه می‌خواستند تا قاتلین این شهید مظلوم را هر چه زودتر شناسایی کنند و آنان را به اشد مجازات برسانند.

پیکر مطهر این شهید مدافع امنیت در امامزاده ابراهیم خاکسپاری شد.