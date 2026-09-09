۳ میلیارد ریال کلاهبرداری اینترنتی در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه ۲ نفر از شهروندان به پلیس فتا شهرستان اردستان و اعلام برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی آنان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت
وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی و تحقیقات تخصصی دریافتند متهمان با ارسال بدافزار و فایلهای جعلی در پیام رسانها کاربران را فریب داده و پس از آلوده کردن تلفن همراه آنان به اطلاعات بانکی دسترسی پیدا کرده و اقدام به برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی میکردند.
سرهنگ بهامین تصریح کرد: با اقدام سریع و به موقع کارشناسان پلیس فتا وجوه برداشت شده پیش از خروج از چرخه بانکی شناسایی و توقیف شد و پس از هماهنگی با مقام قضائی، مبالغ مکشوفه به حساب مالباختگان بازگردانده شد.
وی با اشاره به شناسایی متهمان و معرفی آنان به مرجع قضایی، یادآور شد: شهروندان از باز کردن لینک ها، فایلها و پیامهای مشکوک که از سوی افراد ناشناس در پیامرسانها ارسال میشود خودداری کرده و در صورت وقوع کلاهبرداری یا برداشت غیر مجاز از حساب بانکی در کوتاهترین زمان ممکن موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا به صورت شبانه روزی گزارش کنند.
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