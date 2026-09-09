به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شیرزادی رئیس سی و هشتمین کنگره بیماری‌های کودکان و چهارمین همایش پرستاری کودکان، در نشست خبری سی و هشتمین همایش بیماری‌ها و پرستاری کودکان حضور پیدا کرد و گفت: از ۲۶ تا ۲۹ شهریورماه در محل مرکز همایش‌های ایران در بلوار مرزداران آمادگی برگزاری کنگره بیماری‌های کودکان را داریم. این کنگره، بزرگ‌ترین کنگره بیماری‌های کودکان است و امسال نخستین کنگره این حوزه در کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: سال گذشته کشور با درگیری‌ها و شرایط سختی در بخش‌های مختلف مواجه بود و متأسفانه امکان برگزاری کنگره‌ها به شکل معمول فراهم نشد، اما امسال این کنگره برگزار می‌شود و بزرگ‌ترین اساتید کشور از اقصی نقاط ایران در آن حضور خواهند داشت.

شیرزادی ادامه داد: در این کنگره، اساتید و متخصصان آخرین دستاوردهای علمی، جدیدترین فعالیت‌های پژوهشی و مقالاتی را که به تازگی منتشر کرده‌اند، ارائه می‌کنند. این رویداد همچنین فرصتی برای هماهنگی، دیدار مجدد متخصصان و تبادل تجربیات و دانش میان صاحب‌نظران حوزه بیماری‌های کودکان است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی این اقدامات، کمک به پیشرفت درمان بیماران و ارتقای سلامت کشور است، اظهار کرد: آخرین مقالات علمی در این حوزه بررسی و مرور شده و تلاش می‌شود راهکارهایی ارائه شود که بتواند حتی یک گام، وضعیت سلامت کودکان در کشور را بهبود ببخشد.

شیرزادی با اشاره به جایگاه این بیمارستان در حوزه آموزش، درمان و پژوهش گفت: بیمارستان کودکان یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های کشور است و هر ساله میزبان تعداد زیادی از دستیاران تخصصی و فوق‌تخصصی است که در این مرکز آموزش می‌بینند.

وی افزود: با وجود اینکه سال گذشته سال سختی بود، خوشبختانه خبرهای خوبی در حوزه فعالیت‌های بیمارستان داشتیم و بیمارستان ما در رتبه‌بندی پژوهشی، در جمع بیمارستان‌های برتر کشور قرار گرفت و توانست رتبه یک را کسب کند.

شیرزادی توضیح داد: این رتبه‌بندی، رتبه‌بندی پژوهشی بیمارستان‌هاست که در کنار سایر بخش‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را ارزیابی می‌کند و خوشبختانه بیمارستان کودکان توانست در این ارزیابی جایگاه نخست را به دست آورد.

کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی مراجعات با پیگیری بیماران

وی با تأکید بر اان محدود نمی‌شود، گفت: ما در بخش پیگیری بیماران نیز در کنار آنها هستیم و همواره تلاش کرده‌ایم روند درمان و وضعیت بیماران را پس از دریافت خدمات پیگیری کنیم.

شیرزادی ادامه داد: در حوزه پیگیری بیماران، تیم پرستاری بیمارستان به سرپرستی خانم رستمی فعالیت می‌کند. در این فرآیند، پرستار وظیفه آموزش بیمار را بر عهده می‌گیرد و به عنوان همراه بیمار، پس از ترخیص نیز با او تماس می‌گیرد و وضعیت وی را پیگیری می‌کند.

شیرزادی افزود: مطالعات نشان داده است که این نوع پیگیری می‌تواند حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ورود مجدد بیماران به بیمارستان را کاهش دهد و ما نیز این وظیفه را در بیمارستان دنبال کرده‌ایم.

جشن صدمین پیوند کلیه و برگزاری هزارمین پیوند مغز استخوان

وی با اشاره به دستاوردهای بیمارستان در حوزه پیوند گفت: امسال صدمین پیوند کلیه را در بیمارستان مرکزی کودکان جشن گرفتیم و در مهرماه نیز هزارمین پیوند مغز استخوان را جشن خواهیم گرفت.

شیرزادی تأکید کرد: این اعداد ساده نیستند؛ پشت هر یک از این پیوندها، یک امید به زندگی و یک تحول در زندگی یک انسان وجود دارد. یک خانواده از درد و رنج رها می‌شود و ممکن است با درمان یک کودک، سال‌ها به زندگی او و خانواده‌اش اضافه شود.

وی افزود: امیدواریم کودکانی که هر روز در بیمارستان مرکزی کودکان درمان می‌شوند، بتوانند آینده این کشور را بسازند و برای آینده ایران مؤثر باشند.

شیرزادی با اشاره به توجه این مرکز به حوزه پژوهش گفت: بیمارستان همواره نگاه ویژه‌ای به پژوهش و پژوهشگران داشته است. پژوهشگران جوان در کنار اساتید برجسته‌ای که در مرکز حضور دارند، فعالیت می‌کنند و در این همایش نیز فرصت دارند آخرین مقالات و یافته‌های علمی خود را در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و سایر موضوعات جدید علمی مطرح کنند.

وی ادامه داد: این کنگره فرصتی است تا پژوهشگران جوان بتوانند توانمندی‌های خود را ارائه کنند و خودشان را در کنار اساتید و صاحب‌نظران این حوزه به اثبات برسانند.

شیرزادی گفت: امیدوارم این کنگره در آرامش برگزار شود. پیام کنگره ما امسال این است که در کنار همه سختی‌ها، علم و پژوهش باید همواره به پیش برود و برای ارتقای سلامت کودکان تلاش شود. تمام تلاش ما نیز در این زمینه خواهد بود.

شیرزادی با اشاره به اهمیت کار تیمی در درمان کودکان اظهار کرد: هیچ پزشکی نمی‌تواند به‌تنهایی بیماران را درمان کند و یکی از اتفاقات خوبی که در کنگره امسال رخ می‌دهد، برگزاری همزمان سی‌وهشتمین کنگره بین‌المللی و بیست‌وچهارمین کنگره در کنار یکدیگر است.

وی افزود: با قرار گرفتن گروه‌های مختلف پزشکی و تخصص‌های مرتبط در کنار یکدیگر، تیم درمان کامل‌تر می‌شود و چرخه آموزش و درمان می‌تواند به نهایت ظرفیت خود برسد تا بهترین اتفاق برای بیماران و همراهان آنها رقم بخورد.

شیرزادی با اشاره به نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی صحیح در حوزه سلامت گفت: رسانه جایگاه ویژه‌ای دارد و وظیفه اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. در سال‌های گذشته روش‌های دسترسی مردم به اطلاعات، از جمله شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، افزایش یافته و در برخی موارد افرادی که در این فضاها تأثیرگذار هستند، اطلاعات یا آموزش‌های نادرست را به جامعه منتقل می‌کنند.

وی ادامه داد: به همین دلیل، وظیفه رسانه در اطلاع‌رسانی درباره منابع صحیح و معتبر برای دریافت اطلاعات پزشکی بسیار مهم‌تر از گذشته شده است و باید مردم را به سمت منابع درست اطلاعاتی هدایت کرد.

خدمات رایگان برای کودکان زیر ۷ سال

شیرزادی درباره اجرای طرح رایگان شدن خدمات درمانی کودکان زیر ۷ سال و میزان دسترسی کودکان در شهرستان‌ها به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی اظهار کرد: در بیمارستان‌های دولتی، خدمات بستری کودکان زیر ۷ سال رایگان است و هر فردی که کد ملی داشته باشد، ایرانی و دارای بیمه باشد، می‌تواند از خدمات رایگان مربوط به کودکان زیر ۷ سال استفاده کند. بیمارستان‌های کودکان در سراسر کشور وجود دارند و کودکان می‌توانند از خدمات این بیمارستان‌ها بهره‌مند شوند.

شیرزادی درباره تفاوت دسترسی کودک ساکن مناطق محروم و شهرستان‌ها با کودک تهرانی به خدمات فوق‌تخصصی نیز گفت: در حوزه خدمات اورژانسی و مراجعه به بیمارستان‌های تخصصی کودکان، در سراسر کشور مراکز ارائه‌دهنده خدمات وجود دارند، اما میزان دسترسی به خدمات مختلف با توجه به فاصله و امکانات هر منطقه متفاوت است.

وی ادامه داد: طبیعتاً برخی خدمات فوق‌تخصصی ممکن است در همه شهرستان‌ها ارائه نشود و بیماران برای دریافت این خدمات به مراکز مجهزتر ارجاع داده شوند.

شیرزادی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تمام خدمات درمانی کودک در زمان بستری رایگان است، گفت: بیماری که در بیمارستان کودکان بستری می‌شود، اگر بیمه داشته باشد و کد ملی نیز داشته باشد، تمام خدماتی که در بیمارستان کودکان دریافت می‌کند، رایگان است.

وی افزود: ممکن است برخی افراد بیمه تکمیلی داشته باشند. اگر فردی به دلیل داشتن بیمه تکمیلی مبلغی را پرداخت می‌کند، این پرداخت مربوط به فرآیند استفاده از بیمه تکمیلی است و بخش مربوطه باید از سوی بیمه تکمیلی پوشش داده شود.

شیرزادی تأکید کرد: اگر فردی بیمه تکمیلی نداشته باشد، در بیمارستان‌های کودکان برای خدمات بستری مربوط به کودکان زیر ۷ سال مبلغی از او دریافت نمی‌شود.

وی درباره خدمات سرپایی نیز گفت: افرادی که به صورت سرپایی به کلینیک مراجعه می‌کنند و مشکل اورژانسی ندارند، ممکن است مبلغ اندکی را به بیمارستان پرداخت کنند و این موضوع با خدمات بستری متفاوت است.

اختلاف پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها

شیرزادی درباره وضعیت پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی بیمه‌ها اظهار کرد: طرح رسا با سازمان تأمین اجتماعی ارتباط خوبی داشته و در حال حاضر تقریباً دریافت مطالبات از این سازمان به‌روز است و سامانه‌ای نیز از سوی تأمین اجتماعی برای این موضوع راه‌اندازی شده است.

وی افزود: در بیمارستان خودمان در این زمینه مشکل خاصی نداریم، اما فکر می‌کنم در سطح کشور ممکن است فاصله پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها به حدود شش ماه تا یک سال برسد.

کرونا؛ روزهای آرام در بیمارستان کودکان

شیرزادی درباره وضعیت کرونا و میزان مراجعه کودکان مبتلا به این بیماری گفت: در بررسی‌های انجام‌شده در اورژانس بیمارستان، در دوره گذشته تنها ۱۵ مورد تست مثبت کرونا داشتیم که در مقایسه با تعداد افرادی که با علائم مشکوک به کرونا مراجعه کرده بودند، رقم اندکی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر روزهای آرامی را از نظر کرونا سپری می‌کنیم، اما ممکن است طی یک تا یک‌ونیم ماه آینده مجدداً شاهد افزایش موارد بیماری باشیم.

کمبود بخش روانپزشکی کودکان

شیرزادی درباره وضعیت خدمات روانپزشکی کودکان نیز اظهار کرد: در کشور بخش‌های روانپزشکی کودکان به تعداد کافی وجود ندارد و این موضوع یکی از خلأهای موجود در حوزه درمان کودکان است.

وی افزود: در بیمارستان مرکز طبی کودکان نیز در برنامه‌های توسعه، ایجاد و گسترش این بخش دیده شده است تا در سال‌های آینده بتوانیم این خلأ را تا حدی جبران کنیم و نقش مستقل‌تری در حوزه روانپزشکی کودکان داشته باشیم.

شیرزادی ادامه داد: در حال حاضر تعداد بیماران بستری در این حوزه بسیار اندک است و بیمارانی که نیاز به بستری دارند، ممکن است در بخش اعصاب بستری شوند؛ به طور متوسط شاید ماهانه یک مورد مراجعه برای بستری در این زمینه داشته باشیم.

شیرزادی درباره اعتباربخشی بیمارستان‌های کودکان گفت: بیمارستان مرکز طبی کودکان در اعتباربخشی، بالاترین جایگاهی را که امکان کسب آن وجود دارد، به دست آورده است و امیدواریم امسال نیز بتوانیم این جایگاه را تکرار کنیم.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در شاخص‌های اعتباربخشی افزود: یکی از چالش‌ها این است که بخشی از معیارها و شاخص‌های اعتباربخشی در وزارت بهداشت بر اساس بیمارستان‌های بزرگسالان طراحی شده است، در حالی که بیمارستان کودکان شرایط متفاوتی دارد.

شیرزادی ادامه داد: البته این موضوع برای ما چالش جدی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا افرادی که در بیمارستان کودکان فعالیت می‌کنند، در مرحله نخست متخصص اطفال هستند و حتی اگر فوق‌تخصص داشته باشند، مسیر تخصص خود را از رشته کودکان طی کرده‌اند.

وی تصریح کرد: وقتی یک بیمار کودک وارد بیمارستان می‌شود، در همان مرحله نخست توسط متخصص اطفال ارزیابی و تعیین تکلیف می‌شود و اقدامات لازم برای او انجام می‌گیرد. این موضوع کمک می‌کند بیمار سریع‌تر ارزیابی و تعیین تکلیف شود و به نتیجه نهایی درمان برسد.

همه خدمات فوق‌تخصصی در همه شهرستان‌ها ارائه نمی‌شود

شیرزادی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت تمرکز خدمات فوق‌تخصصی کودکان در تهران و کلان‌شهرها گفت: بیمارستان‌های کودکان در سراسر کشور رسالت درمان بیماران را برعهده دارند، اما ممکن است برخی امکانات و خدمات فوق‌تخصصی در شهرستان‌ها وجود نداشته باشد.

وی افزود: این موضوع تنها مختص ایران نیست و در تمام دنیا نیز همه خدمات فوق‌تخصصی در همه مراکز درمانی ارائه نمی‌شود. برای مثال، در تمام کشورهای اروپا نیز همه مراکز درمانی امکان انجام پیوند مغز استخوان یا پیوند کلیه را ندارند و برخی درمان‌های فوق‌تخصصی در مراکز مشخص و محدود انجام می‌شود.

شیرزادی ادامه داد: منطقی نیست در استانی که تعداد بیماران یک بیماری بسیار اندک است، تمام تجهیزات و امکانات لازم برای ارائه یک خدمت فوق‌تخصصی مستقر شود. در چنین شرایطی بیماران برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به مراکز مجهزتر ارجاع داده می‌شوند.

وی با اشاره به تعداد پیوندهای انجام‌شده در بیمارستان مرکز طبی کودکان گفت: در بیمارستان مرکز طبی کودکان طی ۱۰ سال گذشته حدود هزار مورد پیوند انجام شده که از جمله آنها حدود ۱۰۰ مورد پیوند کلیه بوده است. وقتی تعداد بیماران یک خدمت فوق‌تخصصی محدود باشد، از نظر اقتصادی نیز ایجاد چنین مرکزی در تمام شهرستان‌ها توجیه‌پذیر نیست و به همین دلیل بیماران در مراکز مشخص تجمیع می‌شوند.

شیرزادی درباره اعتباربخشی بیمارستان‌های کودکان نیز توضیح داد: رایزنی‌هایی انجام شده است تا بیمارستان‌های کودکان در اعتباربخشی با معیارهای متناسب با شرایط خودشان ارزیابی شوند، اما از حدود هزار بیمارستان موجود در کشور، تعداد بیمارستان‌های اختصاصی کودکان محدود است و شاخص‌ها بر اساس حداکثر استانداردهای موجود طراحی می‌شوند.

عفونت‌های ویروسی؛ الگوی بیماری کودکان تغییر کرده است؟

شیرزادی درباره مهم‌ترین بیماری‌های کودکان در شرایط فعلی و احتمال تغییر الگوی بیماری‌ها پس از کرونا گفت: پس از شیوع کرونا، تا حدودی تغییراتی در طیف عفونت‌های ویروسی مشاهده شد، اما برای اثبات چنین تغییراتی به مطالعات و طرح‌های تحقیقاتی نیاز داریم.

وی افزود: آنچه در ذهن پزشکان و بر اساس مشاهدات بالینی شکل می‌گیرد، برای اثبات علمی نیازمند انجام مطالعات تحقیقاتی و بررسی دقیق پرونده بیماران است.

شیرزادی با اشاره به عفونت‌های شدید تنفسی اظهار کرد: در سال گذشته شاهد موارد بیشتری از عفونت‌های شدید و مهاجم ریوی بودیم، اما امسال سال آرام‌تری را پشت سر گذاشتیم.

وی یکی از دلایل این موضوع را واکسیناسیون عنوان کرد و گفت: یکی از علت‌های آرام‌تر بودن شرایط امسال می‌تواند واکسیناسیون باشد که وزارت بهداشت آن را دنبال کرده و برای کودکان انجام می‌شود.

وی افزود: شدت بیماری‌ها در سال‌های مختلف متفاوت است و سال گذشته نیز به دلیل تعطیلی مدارس، کاهش تماس‌های اجتماعی و افزایش ایزولاسیون خانواده‌ها، میزان مواجهه کودکان با برخی عوامل بیماری‌زا کاهش یافته بود.

چاقی کودکان نگران‌کننده‌تر از سوءتغذیه است

شیرزادی درباره وضعیت سوءتغذیه و چاقی در کودکان نیز گفت: در حال حاضر مشکل عمده‌ای از نظر سوءتغذیه در کودکان نداریم، اما در برخی موارد با چاقی کودکان مواجه هستیم که می‌تواند نگران‌کننده‌تر باشد.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد الگوی نامناسب تغذیه در خانواده‌ها یکی از مسائلی است که می‌تواند سلامت کودکان را تحت تأثیر قرار دهد.

ذخیره دارویی بیمارستان مناسب است

شیرزادی درباره وضعیت تجهیزات و دارو پس از شرایط ناشی از جنگ و مشکلات تأمین دارو اظهار کرد: مشکلات دارویی و ناترازی در تأمین برخی داروها همواره در کشور وجود داشته و نمی‌توان گفت که در هیچ مقطعی همه داروها به طور کامل و همیشگی در دسترس بوده‌اند.

وی افزود: در روزهای اخیر در بخش آنتی‌بیوتیک‌ها با کمبودهایی مواجه بودیم، اما با توجه به اینکه بیمارستان از قبل ذخیره مناسبی داشت، مشکل عمده‌ای ایجاد نشد.

شیرزادی از راه‌اندازی پروژه‌ای برای مدیریت مصرف دارو در بیمارستان خبر داد و گفت: پروژه‌ای در دست اجرا داریم که در آن داروها به صورت دوزبندی آماده می‌شوند. برای مثال، ممکن است یک داروی هزار میلی‌گرمی داشته باشیم، در حالی که کودک به ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلی‌گرم از آن نیاز داشته باشد. با این روش می‌توان از هدررفت دارو جلوگیری کرد.

وی افزود: این پروژه حدود ۹۰ درصد پیشرفت دارد و فکر می‌کنم طی یک تا دو هفته آینده آماده بهره‌برداری شود تا بتوانیم از میزان محدود داروهای موجود، حداکثر استفاده را داشته باشیم.

صرفه‌جویی ۴ میلیارد تومانی در مصرف یک قلم دارو

شیرزادی با اشاره به تجربه بیمارستان در مدیریت مصرف دارو گفت: بر اساس گزارشی که تهیه شده، بیمارستان در یک قلم دارو توانسته است حدود ۴ میلیارد و خرده‌ای صرفه‌جویی داشته باشد.

وی ادامه داد: این اتفاق در حالی رخ داده که پروژه جدید مدیریت و آماده‌سازی دوز دارو هنوز به بهره‌برداری نرسیده و صرفاً با نظارت بیشتر توانسته‌ایم مصرف این دارو را مدیریت کنیم.

شیرزادی درباره وضعیت فعلی کمبود دارو نیز گفت: در مجموع و به طور کلی کمبود گسترده‌ای در داروهای مورد نیاز بیمارستان نداریم. ممکن است در مقاطعی یک نوع یا برند خاص از یک دارو با کمبود مواجه شود، اما در بسیاری از موارد جایگزین ایرانی آن دارو در دسترس است.

وی افزود: برای مثال ممکن است یک برند خارجی خاص در دسترس نباشد، اما نمونه ایرانی آن وجود داشته باشد. تا این لحظه در کلیت داروهای مورد نیاز بیمارستان با کمبود عمده‌ای مواجه نبوده‌ایم.

اسکان خانواده بیماران شهرستانی؛ یکی از نیازهای جدی

شیرزادی با اشاره به مراجعه بیماران از استان‌های مختلف به بیمارستان مرکز طبی کودکان گفت: بخش قابل توجهی از بیماران بیمارستان کودکان، نیازمند درمان‌های فوق‌تخصصی هستند که امکان ارائه آنها در شهرستان‌ها وجود ندارد و به همین دلیل به این مرکز مراجعه می‌کنند.

وی افزود: برای پدر و مادر بیماران امکان اسکان فراهم شده است، اما برای سایر اعضای خانواده امکان اسکان وجود ندارد. گاهی برخی بیماران همراه خاله، عمه یا دایی خود مراجعه می‌کنند و این افراد مجبورند به شهرستان خود بازگردند، زیرا حضورشان در کنار کودک ضرورت درمانی ندارد.

شیرزادی ادامه داد: البته در برخی موارد خانواده‌ها ممکن است در اطراف بیمارستان چادر بزنند و اسکان داشته باشند، اما تلاش ما این است که حداقل برای پدر و مادر کودک، که حضورشان در کنار بیمار ضروری است، شرایط مناسبی فراهم شود.

پروژه ساخت بیمارستان جدید کودکان در دستور کار است

شیرزادی با اشاره به ضرورت توسعه ظرفیت بیمارستان مرکز طبی کودکان اظهار کرد: خیرین همواره در کنار بیمارستان کودکان بوده‌اند و امیدواریم با کمک آنها بتوانیم ظرفیت تخت‌ها و امکانات بیمارستان را افزایش دهیم.

وی افزود: پیگیر افزایش تخت در بیمارستان مرکز طبی کودکان هستیم و در روزهای گذشته نیز موضوع پروژه ساخت مرکز جدید کودکان را دنبال کرده‌ایم.

شیرزادی از برنامه ساخت مجموعه‌ای جدید خبر داد و گفت: در مراحل اولیه این پروژه قرار داریم و قرار است بخشی از ساختمان فعلی تخریب و مجموعه‌ای جدید با ظرفیت حدود ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تخت جایگزین آن شود.

وی از خیرین برای مشارکت در این طرح دعوت کرد و گفت: از خیرینی که علاقه‌مند هستند در یک پروژه ملی برای کودکان کل کشور مشارکت کنند، دعوت می‌کنم در این طرح حضور داشته باشند.

بیمارستان مرکز طبی کودکان ۶۰ سال قدمت دارد

شیرزادی درباره وضعیت ساختمان فعلی بیمارستان نیز گفت: بیمارستان مرکز طبی کودکان حدود ۶۰ سال قدمت دارد و طبیعی است که پس از این مدت نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی باشد تا ساختمان‌ها متناسب با نیازهای روز و شرایط کودکان طراحی و ساخته شوند.

وی افزود: بخشی از ساختمان‌های بیمارستان به دلیل قدمت و مشکلات سازه‌ای دیگر قابل استفاده نیستند. برای مثال ساختمان کتابخانه سابق و برخی مراکز تحقیقاتی در شرایطی قرار دارند که امکان استفاده از آنها وجود ندارد و بخش‌هایی از ساختمان نیز ترک‌خورده است.

شیرزادی ادامه داد: حتی بخشی از وسایل و تجهیزات از برخی قسمت‌های ساختمان خارج شده است و در حال پیگیری هستیم تا با کمک خیرین این ساختمان‌ها تخریب و جایگزین شوند.

وی گفت: برنامه این است که بخش‌هایی که اکنون در اختیار داریم، به قسمت‌های جدید منتقل شوند و سپس در سه فاز، کل بیمارستان به‌تدریج نوسازی و ساخته شود.

شیرزادی با اشاره به ظرفیت فعلی بیمارستان اظهار کرد: بیمارستان دارای مجوز ۴۲۰ تخت است و در حال حاضر حدود ۳۸۰ تخت فعال دارد و از این نظر یکی از بزرگ‌ترین بیمارستان‌های کودکان کشور محسوب می‌شود.