سهم مناطق ۲۲ گانه از ۱۶۳ ایستگاه شبکه مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه متروی تهران در حال حاضر با ۷ خط فعال و ۱۶۳ ایستگاه در حال بهره‌برداری، بخش قابل توجهی از نیازهای حمل‌ونقل ریلی پایتخت را پوشش می‌دهد؛ با این حال، پراکندگی ایستگاه‌ها در مناطق ۲۲گانه تهران یکسان نیست و توسعه خطوط جدید می‌تواند به توزیع متوازن‌تر امکانات حمل‌ونقل ریلی در سطح شهر کمک کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، افق توسعه شبکه متروی تهران، رسیدن به شبکه‌ای با ۳۱۵ ایستگاه و حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر ریلی ـ تونلی است که در این میان، احداث خطوط جدید نقش مهمی در گسترش پوشش مترو در مناطق مختلف پایتخت خواهد داشت.

تفاوت سهم مناطق از ایستگاه‌های مترو

در حال حاضر ۱۶۳ ایستگاه مترو در تهران به بهره‌برداری رسیده است، اما این ایستگاه‌ها تمام مناطق پایتخت را به یک اندازه پوشش نمی‌دهند. یکی از دلایل اصلی این عدم توازن، طراحی اولیه ایستگاه‌ها بر اساس مفروضات و شرایط چند دهه گذشته عنوان شده است؛ شرایطی که در طول زمان و با گسترش جغرافیایی شهر و تغییرات جمعیتی مناطق مختلف، دستخوش تغییر شده است.

بر همین اساس، مناطقی مانند منطقه ۶، منطقه ۱۲، منطقه ۲، منطقه ۱۱، منطقه ۵ و همچنین مناطق ۴ و ۷ از جمله مناطق برخوردارتر تهران از نظر بهره‌مندی از ایستگاه‌های مترو به شمار می‌روند.

در مقابل، مناطقی مانند منطقه ۱۸، منطقه ۱۷، منطقه ۲۰، منطقه ۹، منطقه ۱۶ و منطقه ۱۵ نسبت به جمعیت ساکن خود از پوشش کمتری برخوردارند. منطقه ۲۱ نیز در شرایط فعلی فاقد ایستگاه مترو است.

برخی ایستگاه‌ها، خدمات‌رسان به چند منطقه

البته در بررسی سهم مناطق از ایستگاه‌های مترو باید توجه داشت که برخی ایستگاه‌ها در مرز میان دو یا چند منطقه قرار گرفته‌اند و عملاً به ساکنان بیش از یک منطقه خدمات ارائه می‌کنند؛ بنابراین تعداد ایستگاه‌های واقع در هر منطقه الزاماً به معنای میزان دقیق بهره‌مندی جمعیت آن منطقه از شبکه مترو نیست.

از سوی دیگر، تکمیل بخش‌های توسعه‌ای خطوط ۲، ۴، ۶ و ۷ نیز می‌تواند بخشی از کاستی‌های موجود در شبکه مترو تهران، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار را جبران کند.

خطوط جدید در مسیر توزیع متوازن مترو

با وجود این اقدامات، توسعه خطوط جدید مترو یکی از راهکارهای اصلی برای ایجاد پوشش متوازن‌تر در سطح پایتخت به شمار می‌رود. بر اساس طرح توسعه شبکه، خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ در مجموع حدود ۱۳۰ ایستگاه جدید خواهند داشت که با تکمیل و بهره‌برداری از آنها، امکان دسترسی مناطق مختلف تهران به شبکه حمل‌ونقل ریلی افزایش خواهد یافت.

در این میان، خطوط ۸، ۹ و ۱۱ به‌طور ویژه مناطق جنوبی، جنوب‌غربی و جنوب‌شرقی تهران را تحت پوشش قرار خواهند داد و با احداث ایستگاه‌های متعدد در این محدوده‌ها، بخشی از عدم توازن موجود در پراکندگی ایستگاه‌های مترو کاهش خواهد یافت.

خط ۱۰ نیز که در امتداد شرقی ـ غربی تهران طراحی شده است، نقش ویژه‌ای در توسعه حمل‌ونقل ریلی در مناطق غربی پایتخت خواهد داشت و به‌ویژه منطقه ۲۲ را از ظرفیت‌های شبکه مترو بهره‌مند می‌کند.

در مجموع، تکمیل خطوط توسعه‌ای موجود و شتاب گرفتن عملیات احداث خطوط چهارگانه جدید می‌تواند مسیر دستیابی تهران به شبکه‌ای گسترده‌تر و متوازن‌تر را هموار کند؛ شبکه‌ای که در افق طرح توسعه، با ۳۱۵ ایستگاه و حدود ۵۲۰ کیلومتر مسیر ریلی ـ تونلی، پوشش مناسب‌تری از مناطق مختلف پایتخت ارائه خواهد داد.