کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی در مرزهای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به عملکرد موفق مرزبانان در تأمین امنیت مرزهای کشور، گفت: اولویت مأموریتی مرزبانی، حراست و پاسداری از کیان ایران اسلامی بوده و امنیت مرزها و امنیت کشور برای ما به منزله دفاع از ناموس، شرف و عزت ایران اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به مأموریت های مهم مرزبانی در تأمین امنیت مرزها، افزود: اولین مأموریت مهم مرزبانی نظامی است که وظیفه حراست و پاسداری از مرزها بوده، دومین مأموریت؛ وظیفه دیپلماسی و ارتباط با کشورهای همسایه در راستای تأمین امنیت مرزها و تسهیل در تبادلات و ترددات تجاری و اقتصادی است و سومین آن مبارزه با جرائم مرزی می باشد.

فرمانده مرزبانی فراجا بر توفیقات مرزبانان در جلوگیری از سرمایه ملی از کشور طی ۶ ماهه گذشته تأکید داشت و اظهار کرد: با تلاش بی وقفه مرزبانان، در این راستا از خروج ۱۵ میلیون لیتر فرآوردهای نفتی قاچاق ممانعت شده است.

سردار جاویدان در خاتمه، گفت: همچنین طی این مدت ۶ ماهه، ۱۲۰۰ قبضه انواع سلاح جنگی توسط مرزبانان با کمک مردم و مرزنشینان در مرزها کشف شده است.