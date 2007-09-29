حضرت علی(ع)؛ تربیت یافته رسول خدا

ولادت حضرت على مانند اوصاف و شمائلش بى نظیر بوده و در تاریخ بشریت کسى مانند او دیده نشده است . "فاطمه بنت اسد" مادر گرامى امام علی در حالى که مانند سایر مردم، خانه کعبه را طواف می کرد درد زایمان وى را فرا گرفت و در میان زائران خانه خدا در حالى که به شدت متأثر بود مناجاتى با صاحب کعبه کرد و گفت: پروردگارا، من به تو و به تمام پیامبران و سفیران آسمانى و کتابهاى آنان ایمان دارم، تو مىدانى که من به " خلیل الله" ـ حضرت ابراهیم ـ ایمان داشته و آئینش را با جان و دل مىپذیرم، تو را به بنیانگذار بیت، عظمت کعبه و به احترام این مولود عزیزى که در شکم دارم، این ولادت را برایم آسان گردان.
دعاى فاطمه مستجاب شد. ناگاه تماشاگران مشاهده کردند که خانه خدا از سوى جنوب شرقى ( باب مستجار) باز و فاطمه وارد کعبه گشت و دیوار باز شده آن به هم پیوست و تا سه روز در شریفترین مکان گیتى مهمان خدا شد، فاطمه نوزاد خود را به کمک مأموران الهى و حوریان بهشتى به دنیا آورد. مردم تماشاگر، این قضیه شگفت انگیز را دهان به دهان به گوش مردم مکه رساندند، و جمعیت انبوهى دور کعبه گرد آمده و منتظر نتیجه آن بودند. حتى متصدیان و کلیدداران کعبه هر چه تلاش کردند، نتوانستند در کعبه را باز کنند .
سه روز از این جریان تاریخى گذشت ولى هنوز خبرى از آن به دست نیامد، روز چهارم ناگاه دیوار کعبه از همان مکانى که قبلاً باز شده بود، دوباره باز شد و در حالى که چشمان مردم خیره شده بود "فاطمه بنت اسد" با حالتى شادان و خوشحال از کعبه خارج شد.
مردم تماشاگر دیدند فاطمه مولودى را به بغل گرفته که نور در چهرهاش متجلى است، آنگاه خطاب به حاضران فرمودند: اى مردم! خداوند از میان زنان مخلوقاتش مرا برگزید، و مرا بر زنان ممتاز گذشته برترى داد، اگر"آسیه" به طور مخفى خدا را پرستش کرد... و اگر"مریم" در هنگام زایمانش از درخت خشکیده رطب چید، خداوند مرا بر آنان و تمام زنان عالمیان در گذشته مقدم داشت، زیرا من فرزندم را در خانه خدا به دنیا آوردم و سه روز در آنجا مهمان خدا بودم و از میوههاى بهشتى و طعام مخصوص الهى پذیرایى مىگشتم ...
على علیه السلام از نظر تربیت خانوادگى فوق العاده بالا و چشمگیر بود، و نیازى به مراقبت افراد عادى نداشت هر چند پدر او رئیس قبائل مکه و متصدى امور کعبه بود و در میان مردم موقعیت بى نظیرى داشت و روى همین ویژگیها بود که پدر او پس از بعثت رسول خدا قویترین حامى و یاور رسول الله (ص) در برابر دشمنان و بد اندیشان به حساب مىآمد.
و مادرش"فاطمه" نیز از زنان پاکدامن و اسوه حقیقت و ایمان به شمار مىآمد، نخستین زنى است از زنان عالم که پس از "خدیجه کبرى" به رسول خدا ایمان آورد.
امیرالمؤمنین هر چند در دوران کودکى به سر مىبرد، ولى از نظر کمالات انسانى و سجایاى اخلاقى و عصمت و سایر فضائل لازم، هیچگونه ضعفی نداشت، ولى هر چه هست آن حضرت نیاز به کمالات بیشترى داشت، و باید از سر چشمه "وحى" تربیت و تعلیم او تضمین مىگردید و جز آغوش پیامبر و آن مربى دلسوز و واسطه بین خدا و خلقش، کسى دیگرى هر چند ابوطالب و فاطمه بنت اسد (دو گوهر گرانبها) هم باشند نمىتوانند کمالى بر کمالات على علیه السلام بیفزایند.
به اعتقاد شیعه و پیروان مکتب به حق ولایت، امیرالمؤمنین و یازده فرزند گرامیش به ترتیب جانشین بلا فصل رسول خدا(ص) و خلیفه الهى در عالم خلقت مىباشند، و موظفند علاوه بر حفظ دین و سایر وظایف مهم دیگر، رهبرى و تربیت صحیح تودههاى مردم را بر عهده گیرند، بنابراین تربیت خود آنان باید از طریق خدا و منبع وحى صورت گیرد، و با آداب الهى و تربیت پیامبر بزرگ اسلام (ص) متخلق و مؤدب گردند. در این زمینه روایت شده که پیامبر خدا فرمودند: من تربیت یافته خدا و على تربیت یافته من است. (مکارم الاخلاق، ص 17 )
یعنى رسول خدا بطور مستقیم با آداب الهى تربیت مىگردد، و امیرالمؤمنین نیز با همان آداب خداوندى، منتهى از طریق پیامبر عزیز اسلام تربیت مىشود.
بدین بیان تربیت و ادب مولاى متقیان از طریق منبع وحى و رسالت پیامبر خدا (ص) صورت گرفته است. از اینرو على تجسم ادب الهى و رسول او است و سعى دارد دیگران را نیز با همان ارزشها رهبرى فرماید.
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