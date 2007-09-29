حضرت علی(ع)؛ تربیت یافته رسول خدا

ولادت حضرت على مانند اوصاف و شمائلش بى نظیر بوده و در تاریخ بشریت کسى مانند او دیده نشده است . "فاطمه بنت اسد" مادر گرامى امام علی در حالى که مانند سایر مردم، خانه‏ کعبه را طواف می کرد درد زایمان وى را فرا گرفت و در میان زائران خانه خدا در حالى که به شدت متأثر بود مناجاتى با صاحب کعبه کرد و گفت: پروردگارا، من به تو و به تمام پیامبران و سفیران آسمانى و کتاب‏هاى آنان ایمان دارم، تو مى‏دانى که من به " خلیل الله" ـ حضرت ابراهیم ـ ایمان داشته و آئینش را با جان و دل مى‏پذیرم، تو را به بنیانگذار بیت، عظمت کعبه و به احترام این مولود عزیزى که در شکم دارم، این ولادت را برایم آسان گردان.

دعاى فاطمه مستجاب شد. ناگاه تماشاگران مشاهده کردند که خانه خدا از سوى جنوب شرقى ( باب مستجار) باز و فاطمه وارد کعبه گشت و دیوار باز شده آن به هم پیوست و تا سه روز در شریفترین مکان گیتى مهمان خدا شد، فاطمه نوزاد خود را به کمک مأموران الهى و حوریان بهشتى به دنیا آورد. مردم تماشاگر، این قضیه شگفت انگیز را دهان به دهان به گوش مردم مکه رساندند، و جمعیت انبوهى دور کعبه گرد آمده و منتظر نتیجه آن بودند. حتى متصدیان و کلیدداران کعبه هر چه تلاش کردند، نتوانستند در کعبه را باز کنند .

سه روز از این جریان تاریخى گذشت ولى هنوز خبرى از آن به دست نیامد، روز چهارم ناگاه دیوار کعبه از همان مکانى که قبلاً باز شده بود، دوباره باز شد و در حالى که چشمان مردم خیره شده بود "فاطمه بنت اسد" با حالتى شادان و خوشحال از کعبه خارج شد.

مردم تماشاگر دیدند فاطمه مولودى را به بغل گرفته که نور در چهره‏اش متجلى است، آنگاه خطاب به حاضران فرمودند: اى مردم! خداوند از میان زنان مخلوقاتش مرا برگزید، و مرا بر زنان ممتاز گذشته برترى داد، اگر"آسیه" به طور مخفى خدا را پرستش کرد... و اگر"مریم" در هنگام زایمانش از درخت‏ خشکیده رطب چید، خداوند مرا بر آنان و تمام زنان عالمیان در گذشته مقدم داشت، زیرا من فرزندم را در خانه ‏خدا به دنیا آوردم و سه روز در آنجا مهمان خدا بودم و از میوه‏هاى بهشتى و طعام مخصوص الهى پذیرایى مى‏گشتم ...

على علیه السلام از نظر تربیت‏ خانوادگى فوق العاده بالا و چشمگیر بود، و نیازى به مراقبت افراد عادى نداشت هر چند پدر او رئیس قبائل مکه و متصدى امور کعبه بود و در میان مردم موقعیت ‏بى نظیرى داشت و روى همین ویژگیها بود که پدر او پس از بعثت رسول خدا قویترین حامى و یاور رسول الله (ص) در برابر دشمنان و بد اندیشان به حساب مى‏آمد.

و مادرش"فاطمه" نیز از زنان پاکدامن و اسوه حقیقت و ایمان به شمار مى‏آمد، نخستین زنى است از زنان عالم که پس از "خدیجه کبرى" به رسول خدا ایمان آورد.

امیرالمؤمنین هر چند در دوران کودکى به سر مى‏برد، ولى از نظر کمالات انسانى و سجایاى اخلاقى و عصمت و سایر فضائل لازم، هیچگونه ضعفی نداشت، ولى هر چه هست آن حضرت نیاز به کمالات بیشترى داشت، و باید از سر چشمه "وحى" تربیت و تعلیم او تضمین مى‏گردید و جز آغوش پیامبر و آن مربى دلسوز و واسطه بین خدا و خلقش، کسى دیگرى هر چند ابوطالب و فاطمه بنت اسد (دو گوهر گرانبها) هم باشند نمى‏توانند کمالى بر کمالات على علیه السلام بیفزایند.

به اعتقاد شیعه و پیروان مکتب به حق ولایت، امیرالمؤمنین و یازده فرزند گرامیش به ترتیب جانشین بلا فصل رسول خدا(ص) و خلیفه الهى در عالم خلقت مى‏باشند، و موظفند علاوه بر حفظ دین و سایر وظایف مهم دیگر، رهبرى و تربیت صحیح توده‏هاى مردم را بر عهده گیرند، بنابراین تربیت‏ خود آنان باید از طریق خدا و منبع وحى صورت گیرد، و با آداب الهى و تربیت پیامبر بزرگ اسلام (ص) متخلق و مؤدب گردند. در این زمینه روایت شده که پیامبر خدا فرمودند: من تربیت یافته خدا و على تربیت یافته من است. (مکارم الاخلاق، ص 17 )

یعنى رسول خدا بطور مستقیم با آداب الهى تربیت مى‏گردد، و امیرالمؤمنین نیز با همان آداب خداوندى، منتهى از طریق پیامبر عزیز اسلام تربیت مى‏شود.

بدین بیان تربیت و ادب مولاى متقیان از طریق منبع وحى و رسالت پیامبر خدا (ص) صورت گرفته است. از اینرو على تجسم ادب الهى و رسول او است و سعى دارد دیگران را نیز با همان ارزش‏ها رهبرى فرماید.