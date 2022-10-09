توضیحات تکمیلی دادستان مرکز گیلان درباره درگیری زندان لاکان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی فلاح میری شامگاه یکشنبه در گفتگویی با اشاره به وقوع درگیری در بند ۸ زندان لاکان رشت اظهار کرد: عصر امروز یکشنبه در یکی از بندهای زندان مرکزی رشت (لاکان) تعدادی از محکومین جرایم سنگین و قصاص با برخی دیگر از محکومین در بند دیگری در هواخوری مشاجره لفظی پیدا می‌کنند.

وی به ادامه درگیری‌ها و کشیدن شدن دعوا و درگیری به راهروی زندان اشاره کرد و افزود: در کریدور اصلی به جای حل و فصل کردن درگیری، متأسفانه به اموال، کمدها و برخی از لوازم برقی که در کریدور وجود داشته آسیب زده می‌شود.

دادستان مرکز گیلان با بیان اینکه این کار سبب جرقه زدن برق و قطعی برق سالن می‌شود و درگیری را تشدید می‌کند، ادامه داد: بلافاصله مأموران مستقر در زندان و اطراف زندان خود را به محل درگیری می‌رسانند و درگیری زندانیان جمع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون زندان در آرامش است، تصریح کرد: شاید برخی‌ها به دنبال سو استفاده از این فضا باشند اما زندان در آرامش بوده و مشکل خاصی وجود ندارد.

فلاح میری با بیان اینکه با توجه به اینکه درگیری داخل زندان بوده و همه زندانیان دارای محکومیت‌های سنگین هستند در این درگیری به یکدیگر آسیب زده‌اند، گفت: خوشبختانه بهداری حضور داشته و اقدام به مداوای زندانیان آسیب دیده کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به قطعی برقی که در سالن‌ها وجود دارد بعد از اتصال برق برای بررسی وارد بند می‌شویم و اطلاعات تکمیلی‌تر را به اطلاع مردم می‌رسانیم.