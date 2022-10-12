وحدت شیعه و سنی در آستارا باعث ناامیدی تفرقه افکنان است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی پور شامگاه سه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته وحدت در مسجد ابوالفضل العباس (ع) قره سو آستارا با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: میلاد حضرت محمد (ص) پیام آور عزت، رحمت و سعادت برای تمام مسلمانان و این هفته نماد برادری و برابری مسلمانان و تجدید پیمان با اسلام و آرمان‌های نظام مقدس اسلامی است.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه شخصیت و صداقت حضرت مورد اعتراف تمام ادیان بود گفت: ظاهر و باطن پیامبر، آراسته به سجایای اخلاقی بود به گونه‌ای قرآن، ایشان را به عنوان اسوه حسنه معرفی برای همه زمان‌ها معرفی می‌کند.

وی گفت: پیامبر اسلام کسی است که با وجود اختلافات در بین قبایل عرب و با توجه به نوع تمدن و فرهنگ عربستان قبل از ظهور اسلام با درایت خویش اعتماد و همبستگی را در بین قبایل ایجاد کرد تا جایی که در زمان بعثت تمام دشمنان، جاهلین و مشرکین همه به صداقتش ایمان داشتند و همین باعث کاهش درگیری‌ها و نزاع در اوایل بعثت شد.

رضایی پور ادامه داد: خاتم پیامبران در برهه‌ای از زمان و مکان اسلام را پایه گذاری کرده و رشد داد و باعث ایجاد وحدت بین قبایل شد که در آن زمان چیزی جز شمشیر حکمرانی نمی‌کرد. فرماندار آستارا با اشاره به جایگاه و شخصیت زن در قرآن کریم گفت: بحث احترام و بزرگی مقام زن که در اسلام به عنوان یکی از محوری‌ترین اصول مطرح هست توسط پیامبر گرامی اسلام نهادینه شد.

وی افزود: امروز گرچه دشمنان در هر عرصه‌ای شبهه‌های زیادی را ایجاد می‌کنند اما اگر پای علما بنشینیم پای کسانی که معرفت دینی و اجتهاد دینی دارند خواهیم دید که اسلام برای کرامت زن چه مقدار ارزش داده است. اما شاهد هستیم که در شرایط فعلی رسانه‌های اسلام ستیز و خانواده ستیز غربی، رسانه‌هایی که همه چیز را برای خود می‌خواهند با رهبری استکبار و استعمار چگونه با کرامت زن بازی کرده و ذهن جوانان را آلوده می‌کنند و این مبحث یکی از مهمترین مباحثی است که ما باید بیشتر ورود کنیم و در این عرصه بینش خود را ارتقا دهیم.

رضایی پور جایگاه هموطنان و علمای اهل سنت را در تاریخ کشور بااهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: در جای جای کشور ما مردم مسلمان شیعه و سنی با همبستگی و همدلی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند اما برادری و اخوتی که همراه با محبت در شهرستان آستارا وجود دارد همواره باعث نا امیدی بسیاری از افراد سود جو و تفرقه افکن شده است و این در سایه وجود علمای فاضلی است که همواره در راستای تقویت این وحدت کوشیده‌اند.

فرماندار آستارا گفت: وحدت شیعه و سنی همواره جز تأکیدات مهم امام راحل و رهبر انقلاب بوده است و مرزداران شیعه و اهل سنت شهرستان آستارا با بیداری و هوشیاری هرگز به دشمنان که سالهاست که وحدت ما را مورد انواع هدف‌های خود قرار داده‌اند اجازه نداده‌اند به اهداف خود برسند و هرگز نخواهند رسید، چون وحدت در میان شیعه و سنی استحکام بیشتری داشته و قطعاً بیشتر خواهد شد.

رضایی پور با اشاره به راه اندازی پایانه ریلی آستارا و افزایش ظرفیت ترانزیت گفت: بسترهای توسعه در شهرستان یک به یک در حال راه اندازی است و امیدواریم با پیشبرد این اهداف شاهد بکارگیری جوانان جویای کار در راستای توسعه و آبادانی شهرستان باشیم.