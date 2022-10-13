سمینار تکریم پیامبر مهربانی در پاکستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت حافظ شیرازی شاعر بزرگ ایران زمین همزمان با هفته وحدت و ایام ولادت باسعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) به میزبانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با حضور شخصیت‌های برجسته پاکستانی برگزار شد.



همزمان با ایام مبارک هفته وحدت و خجسته میلاد پیامبر مهربانی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم سمینار «حافظ پژوهی در شبه قاره» به مناسبت روز بزرگداشت حافظ شیرازی به اهتمام رایزنی فرهنگی سفارت ایران در اسلام‌آباد برگزار شد.



این مراسم با هدف تکریم پیامبر اکرم (ص)، توجه به وحدت و ترویج مودت و ارادت به ساحت نبی مکرم اسلام (ص) و معرفی اشعار شاعر نامی ایران، لسان الغیب حافظ شیرازی در وصف پیامبر (ص) برپا شد.



چهره‌های فرهنگی، مذهبی و دانشگاهی پاکستان از جمله استادان زبان فارسی و فعالان حوزه گردشگری، رسانه و پژوهشگران در این رویداد وحدت آفرین حضور یافتند.



شرکت کنندگان در این گردهمایی مذهبی- فرهنگی اشعار حافظ و علامه اقبال در وصف پیامبر اکرم (ص) را قرائت کرده و سپس فال حافظ نیز گرفته شد.

«احسان خزاعی» رایزن فرهنگی ایران در پاکستان طی سخنانی با تبریک هفته وحدت، ولادت باسعادت پیامبر عظیم الشان اسلام و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به اهمیت اشعار شعرای بزرگ ایران زمین در وصف حضرت ختمی مرتبت (ص) و نگاه این میراث فرهنگی در دفاع از کرامت انسانی و اصول اسلام، گفت: در تقویم ایران بیستم مهرماه با عنوان روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده است. ایران و پاکستان دو کشور دارای یک روح هستند که سند آن عشق و علاقه مردم دو کشور به حافظ شاعر بزرگ فارسی گوی می‌باشد، زیرا حافظ یک شخصیت مشترک فرهنگی- ادبی بین دو کشور است.



وی با بیان اینکه حافظ در حوزه ادبیات و تمدنی منطقه و جهان از شهرت بسزایی برخوردار است، گفت: در خانه اکثر ایرانیان علاوه بر کتاب مقدس قرآن مجید، کتاب دیوان حافظ نیز وجود دارد و این عشق و ارادت مردم ایران را به این شاعر بزرگ می‌رساند.



وی افزود که ولادت نبی مکرم اسلام یکی از زیباترین اتفاقات عالم به شمار می‌آید. چون سرآغاز یک حرکت عظیم و بزرگ برای هدایت و سعادت بشریت است. پیامبر اکرم (ص) رحمت اللعالمین هستند و صرفاً برای مسلمانان مبعوث نشده اند بلکه برای همه عالم و همه مردم مبعوث شده اند.



رایزن فرهنگی کشورمان تاکید کرد که مسلمانان باید با تمسک به قرآن و پیروی از رسول الله (ص) وحدت و برادری را بین خود تقویت کنند و زمینه را برای حرکت به سمت پیشرفت‌های اسلامی فراهم نمایند.



خزاعی اظهار داشت: در همه عرصه‌ها و دوره‌ها شاعران و مداحان بسیاری برای توصیف خصایل نیکوی پیامبر اکرم (ص) دست به قلم شده و اشعار زیبایی را در مدح پیامبر سروده اند و تلاش نموده اند تا با سرودن اشعار، گوشه‌ای از فضائل و صفات اخلاقی ایشان که بسیار گسترده و وسیع است را بیان کنند.



کتاب «فتاوی رهبر معظم انقلاب در مورد توهین به مقدسات اهل سنت» که اخیراً به همت رایزنی فرهنگی ایران در پاکستان به زبان اردو ترجمه و منتشر شده است در حضور شخصیت‌های مذهبی و علمای حاضر در مراسم بین شرکت کنندگان توزیع شد.



همچنین در این مراسم از «سیده چاند بی بی» به عنوان حافظ پژوه برتر پاکستان با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.