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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۹:۵۱

قالیباف در صحن مجلس:

جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی کار چهارشنبه برگزار می‌شود

جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی کار چهارشنبه برگزار می‌شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش خود را تا سه شنبه ارائه دهد، رأی اعتماد وزیر پیشنهادی کار، چهارشنبه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی بعد از اعلام وصول نامه معرفی صولت مرتضوی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که در اولین فرصت وزیر پیشنهادی کار را به مجلس معرفی کردند.

وی بیان کرد: نامه معرفی وزیر پیشنهادی کار به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع می‌شود. طبق آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی یک هفته فرصت دارد که صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کند و گزارش خود را به مجلس ارائه کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از کمیسیون اجتماعی مجلس می‌خواهم گزارش خود را تا روز سه شنبه هفته جاری ارائه کند تا ان شاءالله جلسه رأی اعتماد گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه همین هفته تشکیل شود.

کد مطلب 5609778
زهرا علیدادی

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