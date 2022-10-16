۱۲۳ محصول برای رفع نیازهای حوزه کشاورزی عرضه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، کشاورزی یکی از صنایعی است که گام های برداشته شده در آن برای استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم فناوری و نوآوری چندان کاربردی و اثرگذار نبوده است.

صنعتی که در دنیا به سمت هوشمندی و اتقای بهره وری با کمک فناوری های نوین حرکت کرده است اما در ایران با وجود همه توانمندی های دانشی و تخصصی؛ هنوز شرکت‌های دانش‌بنیان چندان رغبتی برای ورود به این عرصه ندارند. هرچند که تلاش کارگزاران فناوری در این زمینه به شناسایی و معرفی ۱۲۳ محصول تولیدی در عرصه کشاورزی به متقاضیان منجر شده است؛ اما این تعداد بسیار کمتر و ناچیزتر از نیازی است که این صنعت دارد.

سورنا ستاری معاون پیشین علمی و فناوری رئیس جمهوری بارها اعلام کرده بود که چالش‌های کشاورزی تنها با فناوری رفع می‌شود و باید این نکته در مسیر حرکت به سمت تحقق کشاورزی همزیست با فناوری مورد توجه باشد که ظرفیت آب و محیط زیست و خاک محدود است و تنها ظرفیت نامحدود، نوآوری و فناوری است که باید در کشاورزی منظور و امنیت غذایی کشور حفظ شود.

شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در همین راستا و برای کمک به تحقق کشاورزی مدرن با بهره وری بالاتر و بهینه‌تر با کمک کارگزاران خود اقدام به جذب طرح ها و محصولات فناورانه و نوآورانه و معرفی آنها به بازار هدف کرده است. محصولاتی بومی که با توانمند شرکت های دانش‌بنیان و سرآمدان علمی و فناوری کشور به تولید رسیده اند.