‌به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم افروغ صبح یکشنبه در بازدید میدانی از خانه علامه عبدالله بلادی از مراجع «کثیرالتالیف» و مبارز بوشهری، در محله بهبهانی‌ها بیان کرد: یکی از رسالت‌های ما در حوزه فرهنگی این است که بتوانیم، بزرگان و مفاخر فرهنگی خود را به شکلی ملموس برای نسل جدید بازخوانی و معرفی کنیم و به اشکال مختلف پیرامون آنها پژوهش شود و آثاری تولید شود؛

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر افزود: واضح و مشخص است که یکی از بزرگان بوشهر علامه بلادی است که در حوزه‌های معرفتی خود، عالمی به روز، فرهیخته و جهانی بوده و آثاری و مکتوبات وی گویای این مساله است.

وی گفت: در هفتادمین سالروز درگذشت این عالم فرزانه تصمیم بر آن شد تا در این محله بهبهانی که محله زندگی او و در جوار مسجد بابا حاجی به عنوان محل منبر رفتن این مجتهد بزرگ، مجموعه فرهنگی راه اندازی شود.

افروغ با اشاره به اینکه این مکان فرهنگی باید مورد استفاده همه اهالی فرهنگ استان و دانش آموزان و دانشجویان قرار گیرند، اظهار داشت: قرار است در این مرکز که با عنوان خاندان بلادی فعالیت خواهد کرد، آثار و کتب علامه نیز که بالغ بر هشتاد عنوان است جمع آوری شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تولید مستندی درباره این چهره بزرگ دنیای تشیع در بوشهر باشیم و بزرگداشتی درخور نیز به مناسبت هفتادمین سالگرد درگذشت وی ترتیب داده شود که برنامه ریزی‌های لازم برای آن انجام شده است.

افروغ تاکید کرد: این اقدامات در کنار رویداد علمی خوبی که سال‌های اخیر تحت عنوان «کنگره علامه بلادی» به میزبانی بوشهر برگزار می‌شود شاخ و برگ‌های متعدد و رونق بیشتری پیدا کند تا این شخصیت متعالی را به نسل جوان معرفی کند.