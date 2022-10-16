به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آیین تجدید میثاق مسئولان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام راحل، صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر محمد اکرمی‌نیا معاون هماهنگ‌کننده و جمعی از مسئولان، معاونان و کارکنان این سازمان، رؤسا و کارکنان ادارات چهارگانه عقیدتی سیاسی ارتش، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

همچنین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و هیئت همراه با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی (ره)، با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات وی به انقلاب اسلامی نیز تجلیل و در ادامه با حضور بر مزار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، قطعه شهدای ارتش، شهدای مدافع حرم ارتش و اصحاب رسانه، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.