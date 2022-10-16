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۲۴ مهر ۱۴۰۱، ۱۱:۲۳

با حضور در مرقد امام خمینی (ره) صورت گرفت؛

تجدیدمیثاق مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام(ره)

تجدیدمیثاق مسئولان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام(ره)

مسئولان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به‌مناسبت سالروز تأسیس این سازمان در مرقد مطهر امام خمینی (ره) حضور یافتند و با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ۲۴ مهر سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، آیین تجدید میثاق مسئولان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با آرمان‌های امام راحل، صبح امروز با حضور حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر محمد اکرمی‌نیا معاون هماهنگ‌کننده و جمعی از مسئولان، معاونان و کارکنان این سازمان، رؤسا و کارکنان ادارات چهارگانه عقیدتی سیاسی ارتش، در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

همچنین رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و هیئت همراه با حضور بر سر مزار بانو خدیجه ثقفی همسر مکرمه امام خمینی (ره)، با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات وی به انقلاب اسلامی نیز تجلیل و در ادامه با حضور بر مزار سپهبد شهید علی صیاد شیرازی، قطعه شهدای ارتش، شهدای مدافع حرم ارتش و اصحاب رسانه، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

کد مطلب 5609902
هادی رضایی

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