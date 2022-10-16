به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم تجدید میثاق مسئولان و کارکنان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در حرم امام خمینی (ره) به مناسبت سالروز تأسیس این سازمان در جمع خبرنگاران گفت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با پیشنهاد مقام معظم رهبری و تصویب امام خمینی (ره) شکل گرفت. از زمانی که این سازمان در ارتش مستقر شده به فرمایش امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب برکات بسیاری برای ارتش در حوزه معنویت‌افزایی، بصیرت‌افزایی سیاسی و تقویت اراده‌های آهنین رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان اسلام داشته است.

وی افزود: الحمدالله ما روز به روز شاهد رویش‌های معنوی و ارزشی در ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و هستیم و از این پس این رویش‌ها بیشتر می‌شود.

نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مقام معظم رهبری به مشارکت حداکثری ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرده بودند، یادآور شد: در لبیک به فراخوان رهبر انقلاب، کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران مشارکت ۷۸ درصدی در انتخابات ریاست جمهوری داشتند که ۳۰ درصد بالاتر از حد نصاب جامعه بود. علاوه بر مشارکت بالا، جهت‌گیری صحیح در رأی به جبهه انقلاب نیز قابل ملاحظه بود.

حجت الاسلام محمدحسنی ادامه داد: اینکه ما می‌بینیم ارتش جمهوری اسلامی ایران اولاً مشارکت فوق العاده و فراوان در انتخابات داشته و ثانیاً رأی شأن بیشتر به جبهه ولایی بوده است، نشان می‌دهد که از یک بصیرت انقلابی بالایی در تراز ارتش جمهوری اسلامی ایران برخوردار شده است تا جایی که مقام معظم رهبری فرمودند «امروز ارتش یک نمایشگاهی از ارزش‌های اسلامی است که می‌شود آن را سر دست گرفت و به ملت و بلکه به جهان نشان داد».

وی گفت: ان‌شاءالله ما در گام دوم انقلاب اقدام‌های مؤثرتر، بیشتر و ارزشی تر در این زمینه برداریم و به انتظارات امامین انقلاب در ارتقای معنویت در ارتش به خوبی عمل کنیم.