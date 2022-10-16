دهکده نوآوری و فناوری کشاورزی در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی خیر الدین صبح یکشنبه در آئین معرفی رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، افزود: ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع غذایی کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند به ایجاد دهکده نوآوری و فناوری کشاورزی در این استان کمک کند و بر پایه آن هدفگذاری هایی شکل بگیرد.

وی خواستار فعالیت‌های توسعه محور مشترک دانشگاه یاسوج و پارک علم و فناوری استان شد و تصریح کرد: ایجاد پردیس علمی و فناوری می‌تواند به توسعه اقدامات مشترک دانش بنیان و شناسایی ظرفیت‌ها کمک کند.

معاون وزیر علوم بر گسترش تعداد شرکت‌های فناور استان تاکید کرد و بیان داشت: باید حمایت ایجادی مناسبی در این راستا عملیاتی شود.

خیر الدین حمایت از صندوق پژوهش و فناوری استان را لازمه بهبود فعالیت‌های این بخش دانست و ابراز داشت: با افزایش اعتبارات این صندوق می‌توان شرکت‌های دانش بنیان را زیر چتر حمایتی بهتری قرار داد.