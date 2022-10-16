واکنش وزارت ورزش به برکناری آجورلو و احتمال تغییرات در پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، در خصوص تغییر ناگهانی مدیرعامل باشگاه استقلال و اینکه آیا این تصمیم از وزارت ورزش گرفته شده است، گفت: هیات مدیره باشگاه صاحب امضا هستند و میتوانید از آنها هم سئوال کنید.
وی درباره اینکه قرار است امروز جلسهای هم در ارتباط با باشگاه پرسپولیس و احتمال تغییر رضا درویش مدیرعامل این باشگاه تشکیل بشود، تاکید کرد: اطلاعی ندارم.
معاون وزیر ورزش در واکنش به اینکه یکی از اعضای هیات مدیره موافق برکناری آجورلو نبوده و صورت جلسه را امضا نکرده است، اظهار کرد: وقتی اکثریت امضا میکنند و این اتفاق میافتد، دیگر حالا.... (صحبتهایش نیمه تمام میماند)
پولادگر در خصوص مشکل اعزام خبرنگاران به جام جهانی قطر و اقدام وزارت ورزش در این ارتباط یادآور شد: این موضوع همیشه بر عهده فدراسیون فوتبال بوده است. در این دوره وزارتخانه نهایت تلاشش را میکند و ان شاءالله شرایطی را ایجاد میکنیم. این یک جام جهانی استثنایی است در این موقعیت مکانی و شاید تا سالهای سال اتفاق نیافتد. تلاش میکنیم خبرنگاران حضور پررنگ و پرشور داشته باشند؛ حتی خبرنگاران خانم!
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر دلیل برکناری آجورلو از مدیریت باشگاه استقلال، گفت: در جریان دلیل برکناری آجورلو نیستم!
معاون وزیر ورزش درباره حضورش در مراسم روز ملی پارالمپیک گفت: باعث افتخارم بود که در مراسم باشکوه روز پارالمپیک بودم. افراد معلول و جانباز سمبل ایمان، انگیزه و امید هستند بخصوص در حوزه ورزش که افتخارات فراوانی آفریدهاند. در کشور ما شرایط برای جانبازان و معلولان و پارالمپیک ایجاد شده، کم نظیر است.
پولادگر در خصوص مشکلات صدور ویزا برای ورزشکاران ایران برای حضور در میادین بین المللی و اینکه این موضوع به خاطر عدم کفایت فدراسیون است یا مشکلات بین المللی، تصریح کرد: شما چه فکر میکنید؟ معمولاً قطعی اینترنت را بهانه میکنند. با فکس هم میشود این کار را کرد. فقط بحث کارشکنی نیست. همه میدانیم که دشمنان قسم خورده کشور و مردم در این شرایط خیلی وقیحانه و آشکار دارند مواضع خود را نشان میدهند. قبلاً اینطور نبود. این نشان میدهد دشمن میخواهد در ورزش ورود کند و باید با هوشمندی جلوی این اتفاقات را گرفت. فقط مربوط به ویزا نیست. چند میزبانی ما را هدف گرفتهاند تا از ما بگیرند. تلاش میکنیم این اتفاق رخ ندهد.
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