به گزارش خبرگزاری مهر، «جشن طلاق» عنوان مجموعه داستانی از علی موذنی است که به تازگی توسط انتشارات کتاب نیستان منتشر شده است. موذنی که در زمره داستان‌نویسان جدی و صاحب اندیشه معاصر ایران طی چهار دهه اخیر بوده است در این مجموعه ۵ داستان کوتاه از خود را که برخی از آنها طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب و در دهه شصت و هفتاد نوشته شده است را جمع آوری کرده است.

مودنی متولد ۱۳۳۷ و دارای لیسانس ادبیات نمایشی است. او از جمله نویسندگانی است که کار نوشتن را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌کند و در عرصه‌های داستان کوتاه، رمان، داستان بلند، نمایشنامه، فیلمنامه قلم می‌زند. همچنین در حوزه ساخت فیلم فعالیت دارد. وی از فعالین حوزه ادبیات دفاع مقدس نیز هست که رویکردی خاص در این زمینه برای داستان‌نویسی دارد. با این همه داستان‌های او در این مجموعه با اینکه از منظر درون و مایه به دور از مفاهیم جاری در بستر جنگ نیست، دارای تمی اجتماعی و زیستی است.

موذنی دریچه دید منحصر به خودش را در داستان نویسی دنبال می‌کند. او به دنبال بازگشایی افق‌هایی تازه در زیست اجتماعی در بستر حوادث و بلایا و کنش و واکنش‌های خاص اجتماعی است، فی المثل سرنوشت همسر یک رزمنده شهید و ازدواج مجدد وی را که یکی از موضوعات پرحاشیه و کمتر پرداخته شده در روایت و داستان‌نویسی جنگ در جغرافیای زیست ایرانی است را دستمایه خلق یک داستان کوتاه قرار می‌دهد.

موذنی ساده می‌نویسد اما در همان سادگی و با جادوی کلمات به درون روح کاراکترهای خود نفوذ می‌کند. شخصیت پردازی‌های داستانی او آکنده‌اند از رفت آمدهای میان درون و بیرون ذهن و روان شخصیت‌ها که او در مقام نویسنده با چیره دستی از عهده آن برآمده است. شخصیت‌های او در این مجموعه به شکلی ساختار می‌پذیرند که به سادگی و مداوم میان حال خود و آنچه در درون آنها در حال اتفاق است در رفت و آمد باشند.

این مجموعه داستان با استفاده از همین موضوع و نیز شگرد بهره‌گیری از ساده نویسی و استفاده از کلمات و عبارت‌های کاملاً معمولی به دور از ایهام و استعاره‌های رایج در داستان نویسی مدرن، سبکی و نوشتاری منحصر به فرد در نویسندگی خلق می‌کند که طی آن نویسنده در عین سهل و ممتنع و ممتد نویسی، روایت را در خدمت بازخوانی شخصیت‌ها در دو وجه درون و بیرون زیست آنها قرار می‌دهدو هر انسان را در قامت داستان بار دیگر خلق می‌کند.

این‌کتاب با ۹۲ صفحه و قیمت ۳۸ هزار تومان عرضه شده است.