به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانی صبح یک شنبه در آئین کلنگ‌زنی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شهرستان ورزقان اظهار داشت: شهرستان ورزقان دارای ۱۶۲ روستا و دو شهر شامل ورزقان و خاروانا است، ۸۴ روستای ورزقان به علت کاهش بارندگی‌ها با کمبود آب مواجه است و خوشبختانه از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی پروژه آب‌رسانی به ۶۴ روستا با اعتبار ۲۸۰ میلیارد تومان آغاز کرده‌ایم که هم‌اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی از واگذاری پروژه آب‌رسانی به ۶۴ روستای شهرستان ورزقان به قرارگاه سازندگی سپاه عاشورا خبر داد و افزود: قرارگاه سازندگی سپاه عاشورای آذربایجان‌شرقی به همراه سه شرکت پیمانکاری پروژه آب‌رسانی به روستاهای شهرستان ورزقان را اجرا می‌کنند و ۲۰ روستای ورزقان که خارج از محدوده مجتمع آب‌رسانی بوده با همکاری مجتمع مس سونگون آب‌رسانی خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتبارات دولتی برای تصفیه‌خانه آب شرب روستاهای شهرستان ورزقان جوابگو نیست، از این‌رو مجتمع مس سونگون قول مساعدت در تأمین اعتبار تصفیه‌خانه مناطق روستایی این شهرستان را داده است.

خانی بابیان این‌که شهرهای ورزقان و خاروانا صاحب تصفیه‌خانه فاضلاب شهری می‌شوند، گفت: تحت پوشش قرار دادن روستاهای گردشگری شهرستان ورزقان در تصفیه‌خانه فاضلاب، در آینده نزدیک جزو برنامه‌هایمان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب استان در احداث تصفیه‌خانه فاضلاب؛ شهرستان ورزقان را جزو اولویت‌ها قرار داده بود که متأسفانه اعتبارات لازم تأمین نشد و چون خروجی فاضلاب شهری ورزقان برای آب‌های پایین‌دستی از جمله سد ستارخان تهدید محسوب می‌شد به همین خاطر ساماندهی خروجی فاضلاب ورزقان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر این‌که احداث ۴۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب شهری با ظرفیت ۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای شهر ورزقان و احداث ۱۵ کیلومتر شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت ۸۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز در شهر خاروانا به‌زودی عملیاتی می‌شود، خاطرنشان کرد: در روستای گردشگری گل آخور ۴ کیلومتر شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت ۴۰۰ مترمکعب در طول شبانه‌روز احداث می‌شود و در ادامه برای اتصال ۵ روستای شهرستان ورزقان به شبکه فاضلاب برنامه‌ریزی صورت خواهد گرفت.