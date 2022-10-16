آمریکا گاز را ۴ برابر قیمت داخلی به اروپا می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین گفت که آمریکا گاز را به قیمتی چند برابر بازار داخلی خود به اروپا می‌فروشد.

بر اساس این گزارش، این دیپلمات روس در صفحه توئیتر خود نوشت: ایالات متحده گاز طبیعی مایع را با قیمتی ۴ برابر بازار داخلی آمریکا به اروپا عرضه می‌کند.

وی افزود: همبستگی فرا آتلانتیکی مانعی برای کسب درآمد به قیمت از دست دادن متحدان نیست به ویژه زمانی که متحدان داوطلبانه منابع ارزان‌تر عرضه گاز را رها کردند.

این در حالی است که «گازپروم»، شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه اعلام کرد اگر اتحادیه اروپا برای قیمت نفت روسیه، سقف تعیین کند، مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

«الکسی میلر»، رئیس شرکت گازپروم دراین‌باره گفت: ما براساس قراردادهایی عمل می‌کنیم که دو طرف امضا کرده‌اند. قطعاً تعیین سقف قیمت، نقض مفاد و اصول اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان عرضه هم خواهد بود.

اتحادیه اروپا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف قیمت برای محصولات نفتی روسیه اعلام کرد که برای نفت خام از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) و از ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای فراورده‌های نفتی پالایش‌شده روسیه اجرایی خواهد شد.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز پیش از این با اشاره به هراس سران اروپایی برای گذار از زمستان بدون گاز روسیه گفت: زندگی خوب در اروپا مشروط به همکاری با روسیه است. مسکو مسئول این واقعیت نیست که اروپایی‌ها در حال حاضر مانند قرون وسطی در حال ذخیره هیزم برای زمستان هستند.