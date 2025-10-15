«اکتبر در پاریس» روی آنتن شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، مستند «اکتبر در پاریس» به کارگردانی ژاک پانیجل پنجشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۹:۴۵ همزمان با سالگرد کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ در پاریس از شبکه یک سیما پخش میشود.
این اثر، نخستین مستند ساختهشده درباره سرکوب خونین تظاهرات الجزایریها در پاریس در سال ۱۹۶۱ به دست پلیس ملی فرانسه است. در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱، بیش از ۳۰ هزار شهروند الجزایری ساکن پاریس در اعتراض به سیاستهای استعماری فرانسه دست به تظاهرات زدند اما با خشونت شدید پلیس روبهرو شدند و دهها نفر جان خود را از دست دادند. همزمانی این رویداد با سالهای پایانی انقلاب الجزایر (۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲) موجب شد این رخداد به نمادی از مقاومت مردم الجزایر در برابر استعمار بدل شود.
مستند «اکتبر در پاریس» که در همان روزها بهصورت مخفیانه فیلمبرداری شده بود، سالها در توقیف ماند و سرانجام در سال ۲۰۱۱ اجازه اکران عمومی یافت.
